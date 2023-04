Cae un gallego que ejercía de 'cartero' de una red de tráfico de anabolizantes

Los esteroides no dejan de ser drogas con unos efectos secundarios a largo plazo no menos severos que otras sustancias estupefacientes: agresividad, paranoia, daño renal, enfermedades del hígado y problemas del corazón que pueden acabar en ataque cardíaco. Consecuencias no muy distintas, por ejemplo, a las del abuso de cocaína. De ahí que quien trafique con estos anabolizantes estén actuando igual a ojos de la ley: cometiendo un delito contra la salud pública. Es por lo que investigan a un detenido en la provincia de A Coruña, que supuestamente contribuía de una forma decisiva a inundar gimnasios de peligrosos fármacos: era 'cartero' de una macrorred de tráfico de esteroides que tenía, además, lazos con grupos ultra de fútbol.

El término entrecomillado tiene mucho de literal en su caso, porque durante un año, "desde el mes de abril del año pasado", se encargó de recoger miles de cajas de medicamentos para potenciar la musculatura que, según informó la Policía, le llegaban desde "países como Portugal, Bulgaria o Reino Unido" vía correo postal, la misma vía de la que se valía —"utilizando la filiación de terceras personas"— para reenviarlos al tramo final del proceso ilícito: trece hombres que se encargaban de distribuir los esteroides en las Islas Canarias, sobre todo a usuarios de gimnasios aunque a la sombra —o eso se cree— de los monitores.

Pero el vecino de la provincia de A Coruña no era el único 'cartero' de la organización: otros dos varones asentados en Madrid realizaban la misma función. Y a alguno de los tres atribuye la Policía la "relación con grupos de fútbol de ideología radical", aunque no especifica quién. En todo caso, serán investigados, junto a sus trece colegas canarios, por un delito contra la salud pública y otro aún más grave penalmente: pertenencia a organización criminal, castigado con penas que van de los 4 a los 8 años de cárcel.

Casi una tonelada

Tras una investigación que se prolongó durante casi un año, el pasado miércoles 22 de marzo se estableció el dispositivo policial para la detención de los 16 integrantes de la banda y la práctica de una docena de registros simultáneos en Madrid, A Coruña y las islas afortunadas, en los que se decomisaron 250.000 dosis de productos medicamentos ilegales para ganar masa muscular —aunque en realidad están diseñados para procesos de hormonación—.

Con este modus operandi la organización habría importado a lo largo del pasado 2022 una cantidad superior a los 900 kilos de anabolizantes, lo que proporcionaba a sus miembros ingentes beneficios que sustentaban el alto nivel de vida del que hacían ostentación en las redes sociales, en las que tampoco faltaban fotos de ellos luciendo músculos, indicativo de que quizás fuesen consumidores además de traficantes.

Los detenidos pasaron a disposición judicial de los respectivos partidos afectados, sin que hayan trascendido detalles sobre su situación procesal.

Fármacos para hormonar y también Viagra

La banda disponía de todo un vademécum de anabolizantes, pero también dispensaba ilegalmente Kamagra, una variante de Viagra pero más potente y que se presenta en forma de gominolas de fruta. Aparentemente este fármaco no conlleva efectos en el proceso de hipertrofia muscular, sino únicamente sexuales.

En cuanto a los medicamentos más vendidos por la red a los adictos a las pesas destacaba sobre los otros el Testosterone Cypionate, ilustrado sobre estas líneas y cuyo prospecto lo describe como un medicamento con andrógenos y esteroides anabólicos que se usa principalmente en el tratamiento de los niveles bajos de testosterona en los hombres, además de en las terapias hormonales para hombres transgénero.

Pinchazos

Este fármaco se administra mediante inyección en el músculo una vez cada cuatro semanas, esto es, en los ciclos que tanto han dado que hablar en la cultura de gimnasio por sus adversos efectos para la salud. En concreto, este avisa ante ataques cardíacos, agrandamiento de la glándula prostática y problemas de hígado.