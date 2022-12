Una de cada cinco mascotas regaladas en Navidad acaba siendo abandonada

En estas fechas navideñas el objetivo de tener el mejor regalo, para muchos, pasa por comprar o adoptar un cachorro. Algo contra lo que luchan las diferentes asociaciones animalistas, que estiman que entre un 15% y un 20% de los animales comprados o adoptados como obsequio en Navidad terminan devueltos o incluso abandonados.

La Fundación Franz Weber apunta un mensaje claro y contundente que empuja a reflexionar a todos aquellos que buscan regalar un animal: "No lo hagas; no es una forma de ganarse, sobre todo, la felicidad de las personas menores de edad". En esta línea, indica que esos animales que se regalan pueden ser devueltos si son comprados en una tienda de manera legal, ya que existe la posibilidad de devolverlos a los 30 o 15 días después de su compra.

Ante esto, la fundación invita a estas personas a que hagan una "reflexión profunda" en casa y que no regalen un animal como algo más de Navidad porque "no es un regalo al uso", ya que trae consigo una serie de compromisos y gastos que cumplir.

"Es un ser vivo con una responsabilidad asociada y además un gasto, ya que no es simplemente desembolsar el dinero en comprarlo sino que a lo largo de su vida tienen más gastos", reflexionan desde Franz Weber.

Así, calculan que durante estas fechas de Navidad las adopciones reflejan un aumento, ya que su destino es ser un regalo. Para evitarlo, alguna protectora lleva tiempo tomando medidas, como por ejemplo pausar las adopciones en estas festividades.

Es el caso de la protectora de animales Os Palleiros de Pontevedra, que explica que desde hace ya seis años paralizan las adopciones desde la semana de Navidad hasta pasada la festividad de Reyes.

"Suspendemos las adopciones de cachorros porque la gente se inclina mucho por ellos y vienen para regalar", remarca. De hecho, constata que las épocas en las que más se incrementa el abandono es en el período navideño, temporada de caza y vacaciones.

Esta iniciativa se desarrolla en una situación en la que las protectoras y refugios de animales gallegos "llevan saturados desde hace años". Así lo explica la protectora de Os Palleiros, que actualmente tiene 92 animales ante los 69 que tenía el mismo mes de 2021.

Ante esa saturación, algunos refugios no pueden permitirse esta pausa porque "no tienen donde meter a los animales". Sin embargo, lo que hacen es apostar durante todo el año por unas medidas más rígidas a la hora de poder adoptar a un animal, lo que hace que puedan asegurarse que no vayan para regalos, ni en estas fechas navideñas ni en otras.

Para ello, los futuros propietarios deben pasar entrevistas, piden vídeos de los cierres para que los perros no se escapen o realizan visitas, entre otros filtros.

Otras acciones que realizan las asociaciones durante estas fechas son los paseos navideños o la recogida de cualquier tipo de donativo, como lo hace el Refugio de Cambados, porque los perros "también se merecen regalos".

En las redes sociales del refugio anunciaron estas actividades y dejaron un mensaje clave: "Adoptar salva vidas", pero debe hacerse con responsabilidad.