Tres de cada catro solicitantes do máster de profesorado queda sen praza en Galicia, segundo 'Erguer'

Tres de cada catro estudantes que optan a cursar o máster de profesorado termina sen praza nas tres universidades galegas. Un estudo elaborado pola organización de alumnos Erguer e difundido pola CIG-Ensino revela o desaxuste entre a oferta e a demanda nesta formación obrigatoria para poder impartir aulas.

O sistema universitario galego ofertou este curso un total de 775 prazas repartidas entre as tres institucións académicas, ás que optaron 3.298 persoas, o que supón unha demanda 4,5 veces superior á oferta destas entidades. Este desaxuste afecta principalmente as universidades de Santiago e Vigo. A USC contou cunhas 1.045 solicitudes para un total de 261 prazas, 201 en Compostela e 60 no campus de Lugo, mentres que en Vigo foron 1.708 solicitantes para 280 prazas. A Coruña, pola súa banda, conta con cifras máis equilibradas, aínda que a demanda duplica a oferta de prazas (545 solicitudes e para unha oferta de 234).

Tanto a CIG como Erguer fixeron un chamamento á reflexión das universidades galegas, pois a falta de oferta en Galicia obriga aos estudantes a cursar estes estudos en institucións privadas a pesar de tratarse dun paso obrigatorio para poder acceder á docencia no ensino público. Neste sentido, lamentaron as "desigualdades" que xera esta situación no alumnado galego e instaron tanto ás universidades como á Xunta a permitir a ampliación desta oferta, sobre todo ante as posibilidades de inserción laboral e as xubilacións previstas para os próximos anos.