Caballero tiende la mano a acuerdos parlamentarios de corte progresista

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha querido recalcar este lunes la disposición de su partido y de su grupo parlamentario a alcanzar en esta legislatura que recién empieza grandes acuerdos políticos con medidas de corte progresista.

En rueda de prensa esta mañana, Caballero ha considerado que, en medio de la pandemia de la covid-19, es necesario “afrontar una posición de país” para derrotar al virus y conseguir que las graves consecuencias causadas por su fuerte impacto en Galicia y en España no perjudiquen a los más desfavorecidos.

Por este motivo, ha demandado que se apliquen “políticas distintas a las que se aplicaron ante la gran recesión del año 2008” y ha subrayado su intención de consensuar actuaciones con el resto de fuerzas políticas del Parlamento gallego.

“Es el momento de grandes acuerdos de país y queremos decirle al PP que el PSdeG-PSOE, desde una oposición firme, contundente, pero leal con el país, tiende la mano” a alcanzar este tipo de pactos.

No obstante, no se trata de un cheque en blanco -ha advertido Caballero-, sino que tiene que primar “la voluntad por defender a la gente ante una crisis de tanta envergadura” y el compromiso de no practicar “más recortes en los servicios públicos”.

“Ni un paso atrás en la defensa de los servicios públicos, del Estado del bienestar y en la lucha contra la desigualdad”, ha zanjado el dirigente socialista.