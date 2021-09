Caballero saca unas tablas en su partida contra Karpov

La partida se puso pronto de cara para Abel Caballero, que jugaba en casa y aprovechó el empuje del público en los minutos iniciales para desconcertar al maestro del ajedrez Anatoly Karpov, arrebatándole los dos alfiles y los dos caballos. Pero el 12 veces campeón del mundo se repuso del golpe y no tardó en devolvérselo, quitándole exactamente las mismas piezas al alcalde. Con el tablero equilibrado, y pasados veinte minutos, ninguno quiso arriesgar de más y firmaron las tablas.

Eso pareció contentar a ambos, aunque luego Caballero reveló que no acordó el empate porque le pudiese la presión, sino por una promesa que le hizo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Me pidió que no derrotase a Karpov, y le dije que no lo haría".

Tanto si renunció el alcalde a ganar o fue más bien al revés, de lo que no hay duda es de que la puesta de escena y la expectación de la insólita partida de este sábado nada tuvieron que envidiar a las grandes finales de los campeonatos del mundo en las que Karpov se midió a leyendas como Garry Kasparov o Viktor Korchnoi.

El escenario de hecho, era mucho más ajedrecístico: en medio del tablero gigante que el Concello ha instalado en la plaza del centro comercial olívico de Travesía, donde flanqueados por piezas de tamaño humano —1,70 metros de altura—, se sentaron a jugar un hombre que es historia viva en los Urales y otro que también lo es ya en el sur de Galicia.

Al margen de gambitos, aperturas y enroques, Caballero, que anotó todas sus jugadas en una libreta emulando a los grandes del ajedrez, volvió a demostrar, pese al empate, que sigue siendo imbatible en el tablero del márketing municipal, con una jugada magistral que volvió a poner Vigo en el centro mediático.