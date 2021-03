Caballero reta a Feijóo: "Que poña hora e sitio para reunirse cos líderes da oposición"

O líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, mostrouse disposto este venres a reunirse co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na data e sitio que dispoña "para trasladar e compartir ideas e propostas" e buscar acordos orientados a como enfrontar esta crise sanitaria e a posterior reconstrución de Galicia.

Caballero lembra que xa propuxo o 8 de febreiro un encontro para abordar o tema da reactivación e engadiu que "o fundamental" agora é avanzar en "un acordo político, social e territorial" fronte aos efectos da pandemia: "ante a maior crise, dialogar e compartir liñas de acción é fundamental".

"Que Feijóo poña día, hora e sitio e alí estaremos, no formato que el queira", esgrimiu o máximo dirixente do PSdeG, para quen o importante é "acertar" na resposta á crise, aproveitar as posibilidades dos fondos europeos e defender ás persoas na saída da crise. "Non é hora de buscar protagonismos individuais, senón de compartir ideas e propostas realistas, non populistas, para a reconstrución de Galicia", remarcou Caballero, na mesma xornada na que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, apostou por unha reunión bilateral con Feijóo.

PODER LOCAL DO PSOE. Pola súa banda, o responsable socialista fixo fincapé en que é importante o diálogo entre o tres forzas políticas parlamentarias galegas, e tamén ve precisa unha alianza do Goberno galego cos axentes sociais e económicos, así como coas administracións municipais.

Ao fío disto, remarcou "a conveniencia" de que o presidente da Xunta escoite ao secretario xeral do PSdeG, o partido que —subliñou— "goberna en tres do catro deputacións, en cinco do sete grandes cidades, en máis de cen concellos e que preside a Fegamp, ademais de ter 10 deputados, 6 senadores, 1 eurodeputado e 14 parlamentarios autonómicos".

O PSdeG levará ao Parlamento a petición para rebaixar as peaxes da AG-57

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, trasladou este venres nun acto cos rexedores de Gondomar, Nigrán e Baiona que a súa formación levará á Cámara galega a petición para rebaixar as peaxes da AG-57.

Caballero, acompañado dos alcaldes Francisco Ferreira, Carlos Gómez e Juan González, instou á Xunta a seguir o camiño do Goberno central e a levantar a peaxe da vía autonómica que conecta Puxeiros e Val Miñor.



O líder do PSdeG advertiu a Feijóo que "non pode estar de brazos caídos sen facer nada" no mesmo ano en que o Estado anuncia 63 millóns de euros para bonificar peaxes da AP-9, sobre todo ante esta "demanda histórica" dos veciños da comarca para poder desprazarse "en igualdade de condicións" que o resto de zonas de Galicia.



"Tome medidas, poña fondos e en seis meses leve ao Parlamento un plan de traballo con financiamento para levantar estas peaxes abusivas", insistiu, para instar a recuperar esta comarca "do esquecemento da Xunta".





Pola súa banda, o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, reivindicou a importancia desta medida para "facerlle a vida máis fácil e cómoda" aos veciños destes municipios, mintas que o seu homólogo de Gondomar, Francisco Ferreira, considerou "intolerable" que teñan que asumir estes "prezos desmesurados".