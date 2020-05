O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, situou o seu partido como "o motor do cambio" para dar unha saída da crise en Galicia "que protexa as persoas". Desta maneira encara as eleccións autonómicas que se celebrarán o 12 de xullo e para as que este domingo quixo colocar "a primeira pedra" a través dun encontro virtual coa militancia socialista e a presidenta do PSOE, Cristina Narbona.

Nela, subliñou a importancia de "reforzar as políticas sociais e construír unha auténtica política económica" que permita "frear a curva da desigualdade" igual que España conseguiu "frear a curva de contaxios". Para iso, fixo un chamamento aos 10.000 militantes socialistas galegos como o "exército disposto a traballar polo cambio en Galicia". E é que, ao seu xuízo, "a saída desta crise hai que realizala pola esquerda".

Así, Caballero destacou o compromiso do seu partido co público, a protección cidadá e o apoio aos autónomos, asalariados e á poboación máis vulnerable, algo que reivindicou que "xa está a facer o Goberno liderado por Pedro Sánchez".

Narbona apostou por "defender o público" e atender mellor as necesidades cidadás

Tomando ao Executivo central de referencia, o socialista destacou as medidas propostas polo seu partido para Galicia, "encamiñadas a mellorar os cadros de sanidade e dos servizos sociais ou a dar apoio aos autónomos e ao sector cultural", unhas disposicións que asegurou que o Goberno de Feijóo "non quixo asumir".

Por iso, fronte ao que considera a "inacción da Xunta", o máximo dirixente do PSdeG chamou a "cargar as pilas" para conseguir un "Goberno ao servizo do país" o próximo 12 de xullo, xa que a opción que está en fronte representa a "unha dereita que perdeu a responsabilidade e está aliñada coa ultradereita".

Pola súa banda, Cristina Narbona quixo destacar a necesidade dun Goberno progresista en Galicia "para coordinarse co Goberno de España na posta en marcha dun escudo protector que non deixe a ninguén atrás". Neste sentido, a presidenta apostou por "defender o público" en todos os sectores, "atender mellor as necesidades cidadás" e que "esta crise non a acaben pagando os de sempre".