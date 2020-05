Caballero reclama a Feijóo "una explicación veraz" de su relación con Marcial Dorado

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reclamado este lunes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “una explicación veraz” para todos los gallegos de la relación que mantuvo con el narcotraficante y contrabandista Marcial Dorado.

Caballero se ha pronunciado así después de que una cadena de televisión, La Sexta, emitiese en el día de ayer una entrevista con Dorado en la que éste mismo confirmaba la existencia de una relación de amistad con el presidente gallego durante los últimos años de la década de los 90.

Así pues, en su comparecencia ante los medios de esta mañana, el dirigente del PSdeG ha querido referirse a este tema “muy evitado por parte de los poderes establecidos del PP en Galicia” y ha asegurado que es un elemento “que está presente” en la agenda política aunque los populares prefieran ignorarlo.

“Existió una relación entre dos personas con una faceta pública: un presidente de un Gobierno autonómico y uno de los capos del narcotráfico más importantes de toda Europa”, ha afirmado Caballero, que ha exigido “respuestas” al PP sobre este tema.

De igual forma, ha considerado “que era público y notorio que ese narcotraficante ya había ocupado páginas de periódicos por su actividad en el contrabando de tabaco y en el narcotráfico” cuando inició su relación con Núñez Feijóo, a pesar de que cuando el presidente de la Xunta explica este vínculo “intenta engañar a la opinión pública”.

“Estamos viendo como Feijóo no quiere contar la realidad del país”, ha concluido Caballero, que ha señalado que este no es un asunto privado irrelevante, sino una “relación continua, íntima y fluida entre alguien que era un narcotraficante que acaudalaba 70 millones de euros en paraísos fiscales” y el responsable del Ejecutivo gallego.

Pontón: "La entrevista a Marcial Dorado evidencia que Feijóo mintió"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apuntado este lunes que la entrevista al narcotraficante Marcial Dorado emitida este domingo en el programa Lo de Évole, en la que ahondaba en su relación con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "vuelve a evidenciar" que éste "no nos dijo toda la verdad" y "mintió sobre su amistad".



"El hecho de que negase su amistad con Marcial Dorado pone el foco sobre en qué más cosas mintió, no sólo sobre su relación, sino también sobre otros asuntos", ha señalado Pontón en una rueda de prensa telemática.



"Si fuese él, yo estaría muy preocupada porque un narcotraficante me tuviese como referente de honradez, eso no está nada bien", ha zanjado Pontón.



La relación entre Núñez Feijóo y Marcial Dorado, condenado a diez años de prisión por narcotráfico, salió a la luz en 2013 al publicarse unas fotografías de ambos en un yate en 1995, cuando el presidente de la Xunta era un alto cargo de la Consellería de Sanidade.