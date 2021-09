Caballero ve "oscurantista" a moción de censura en Malpica

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, tachou de "oscurantista" a moción de censura pola cal o popular Eduardo Parga volveu este venres á alcaldía de Malpica de Bergantiños (A Coruña) ao prosperar unha moción de censura contra o socialista Walter Pardo que foi apoiada polo concelleiro non adscrito, Alfredo Cañizo, exrepresentante de Ciudadanos na Corporación.

A través dun comunicado, Caballero mostrou o seu apoio en nome de todo o partido ao xa exrexedor, a quen erixiu nunha "referencia". Así, o líder do PSdeG mostrouse convencido de que nas próximas eleccións municipais o seu partido volverá tomar o bastón de mando: "Porque Malpica necesita un goberno de progreso e dignidade".

Ademais, Caballero acusou ao PP de ter o "único interese" de "acceder ao poder á conta do que sexa". "A veciñanza de Malpica non vai consentir este tipo de manobras", asegurou, antes de prometer que os socialistas seguirán "á beira dos malpicáns e das malpicás e atendendo as súas necesidades".

Neste contexto, o secretario xeral do PSdeG sinalou que o PP "non ten proxecto para Malpica", senón soamente "unha suma de intereses" que non teñen ao municipio "no centro das súas prioridades".