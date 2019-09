Caballero interpreta a "despedida" de Feijóo nun discurso "baleiro"

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, considerou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pronunciou a súa "despedida" durante o Debate do Estado da Autonomía, cun discurso "baleiro" de proxecto e solucións.

En declaracións aos medios durante o debate de política xeral, Gonzalo Caballero referiuse á intervención de Feijóo como unha "formulación de pequenas promesas, unha ensalada de distintos discursos e contidos variados que carece de solucións para os problemas reais que ten a cidadanía galega".

"Feijóo segue vivindo na Galicia do coche oficial ao que leva subido máis de 20 anos, non recoñece a Galicia real do país", asegurou o líder do PSdeG, que avanzou que os socialistas aproveitarán o debate para facer un punto de inflexión" no ciclo político de Galicia.

E é que, segundo censurou, a intervención de Feijóo carece de "solución" aos "grandes problemas do país" e só se centra na "confrontación con Pedro Sánchez" e co PSOE. "Sen o discurso da confrontación, Feijóo vén baleiro de proxectos, baleiro de solucións", criticou.

Neste sentido, fronte a un Feijóo que "non ten nada que mostrarlle" aos galegos debido ao "fracaso" da súa década de xestión, avanzou que os socialistas galegos presentarán o seu proxecto para "pivotar unha nova etapa, unha década de progreso, de futuro, centrada en solucionar os problemas da Galicia real".