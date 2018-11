Caballero: "Cando Feijóo queira convocar eleccións, estamos preparados"

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, foi proclamado oficialmente este domingo como candidato dos socialistas a presidir a Xunta nas próximas eleccións autonómicas. Así, suxeriu a Feijóo que pode convocar os comicios "cando queira": "Os socialistas galegos estamos preparados para asumir o cambio".

Así o reivindicou nun acto deste domingo en Santiago no que, ademais do secretario xeral, interviñeron o expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño e a ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio. Ademais, entre centenares de militantes e cargos socialistas, asistiron tamén o alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero; a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Neste contexto, Caballero mostrouse "convencido" de que o Partido Socialista "é a mellor casa" que a Comunidade pode ter "para construír unha sociedade máis xusta e próspera" porque --defende-- "Galicia merece un cambio".

"O tempo de Feijóo está a chegar ao seu fin", apostilou, posto que, ao seu modo de ver, "se hoxe houbese eleccións en Galicia, non habería maiorías" e este "non sería presidente". "A Galicia que nos deixa Feijóo é a Galicia con menos poboación que cando o chegou, con menos poboación ocupada, co medio rural abandonado e sen impulso", esgrimiu.

E é que o presidente da Xunta mantén unha folla de ruta "que leva a Galicia á agonía" con, tal e como exemplificou, "500 millóns de euros menos en sanidade que cando el chegou" en 2009 e "menos camas de hospital". "Eu non me quero resignar, como cidadán de Galicia, a que a Galicia dos meus fillos sexa unha Galicia sen posibilidades de futuro", censurou.

Ao contrario, "fronte a esta realidade", segundo relatou Caballero, o socialismo galego eríxese en "esa forza" con "rastro de cambio que deixaron os gobernos socialistas" na Comunidade: "Levamos 37 anos de autonomía galega, e deses a dereita gobernou uns 31".

Por todo iso, insistiu en que Galicia "necesita un cambio, un proxecto chamado a conectar con todos os sectores da sociedade galega" e que "traballe unha chea para a militancia de base e para todos os veciños", porque "o PSdeG é unha casa común aberta para todos os galegos", proclamou.

Neste sentido, fronte a Feijóo como un presidente "recortador" e sen unha "política estratéxica", o socialista insistiu en que a Comunidade necesita "unha política do medio rural que permita o seu desenvolvemento sostible", que "atenda a aquelas partes de Galicia que queda sen poboación" e que "permita dar igualdade de oportunidades a todos os galegos". A iso sumou novas medidas en educación, un "elemento xerador de igualdade", e liñas "de compromiso feminista".

ELECCIÓNS MUNICIPAIS. En canto aos próximos comicios municipais de 2019, afirmou que o PP "o único que pode mostrar" neste terreo é a Alcaldía de Ourense, "a única cidade na que goberna e a única na que o fallo de xestión é máis palpable", aseverou, pois "non foron capaces de aprobar nin un só dos orzamentos municipais" no últimos catro anos.

Así, convidou a revalidar os gobernos de Lugo e Vigo, a "dar a batalla" en Santiago co exregidor Xosé Sánchez Bugallo e a "consolidar a magnífica xestión" nas deputacións de Lugo, A Coruña e Pontevedra, coa de Ourense como "reto".

"Galicia merece un cambio, non nos podemos conformar co relato da Galicia que nos quere deixar a dereita. O PSOE está nunha etapa de recuperación política", engadiu, para depués pechar o seu discurso convidando a Feijóo a que "cando queira convocar eleccións autonómicas, os socialistas galegos estarán preparados". Acto seguido, os presentes comezaron a aplaudir e a gritar: "Presidente, presidente, presidente".

UN PROXECTO "CON TEMPO". Durante a súa intervención, a ministra de Traballo, que quixo arroupar ao xa proclamado candidato socialista á Xunta, mostrouse "segura" de que este "liderará o cambio" na Xunta a partir de 2020. Así, apoiou que o PSdeG conte xa, case dous anos antes dos comicios autonómicos, co seu candidato: "Porque os proxectos de futuro necesitan xestarse ao longo dun tempo".

Por iso, Magdalena Valerio convidou a Caballero a "traballar nun programa electoral cunha metodoloxía participativa do século XXI", é dicir, "en coalición coa sociedade, escoitar a todo o mundo (...) e, por suposto, ter en conta á cidadanía do montón".

Neste sentido, suxeriulle que "ten todas as bases sentadas para ser o próximo presidente" do Goberno autonómico, para o que lle indicou que "xa ten o marco do seu programa electoral", que é, a imaxe e semellanza que o de Pedro Sánchez no Executivo central, as liñas de "feminismo, solidariedade e xustiza social". "O marco témolo. Xa estás ao choio, pero vas intensificar esta dirección", propuxo.

En todo caso, Valerio apelou ao refrán de "non hai dous sen tres" para pedirlle que sexa o terceiro presidente socialista na Xunta: "Eu quero vir á túa toma de posesión como compañeira e amiga. Se é como ministra, mellor. Pero en todo caso, que o PSOE siga no Goberno", desexou.

UN POLÍTICO "NOVO". O acto de proclamación de Caballero como candidato foi presentado pola secretaria de Cultura do PSdeG, Noa Díaz, quen describiu ao secretario xeral como un "político novo, comprometido, ilusionado, tenaz, cunha inmensa capacidade de traballo e de militancia activa e recoñecida no partido". Así mesmo, fixo referencia á súa "formación", o que lle permite "ter visión deste país (Galicia) como poucos".

Pola súa banda, o expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño agradeceu o "empeño e traballo" dos socialistas "en cada recuncho de Galicia", o que lle valeu para expresar a súa "profunda convicción" de que Caballero abriu "unha porta á esperanza" na Comunidade.

Así, vaticinou que será presidente da Xunta despois de que el mesmo o fixese cunha "maioría social e política que conseguiu crebar a maioría absoluta de quen foi o líder fundador do PP en Galicia", Manuel Fraga. "Este é o momento de derrotar a un Goberno do PP instalado na máis pura resignación e conformismo", un Goberno "esgotado, que non ten máis ambición que perpetuarse no poder", remachou Toruiño.

"Gonzalo, coa túa capacidade, compromiso, liderado e o esforzo de todos, coa seneridad que ten demostrado este partido, seremos capaces de conquistar o futuro", cun proxecto "profundamente galeguista, socialdemócrata e socialista".

LAXE E BORRELL. No acto tamén interveu, aínda que a través dun vídeo, o expresidente autonómico Fernando González Laxe, quen non asistiu ao acto por un "asunto familiar". "Serás un magnífico presidente da Xunta, (...) contas co meu apoio e seguro que con todos os do partido", dixo a Caballero.

Ademais, tamén nun vídeo, o ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, erixiu ao secretario xeral do PSdeG nunha "persona capaz de conxugar o seu compromiso político cunha rica traxectoria universitaria", así como "unha persona moi preparada para asumir funcións de goberno". "E sei que o vai facer, Gonzalo Caballero pode ser un gran presidente da Xunta", sentenciou.