O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, quixo postularse este mércores como unha alternativa "sensata" ao actual Goberno dun presidente Alberto Núñez Feijóo ao que viu con "fatiga" e "cansazo", ademais de sinalalo como o mandatario máis "illado" da historia da autonomía galega.

Este foi o eixo do seu discurso na réplica do debate do estado da autonomía no que insistiu en que é o momento para un "cambio de ciclo" político en Galicia tras a "década negra" que o PP representou á fronte do Executivo galego.

Para o líder socialista, a exposición realizada por Núñez Feijóo "só certifica que o seu proxecto está esgotado", sen iniciativa algunha para acometer os retos vindeiros, e que tan só é capaz de presentar "parches de menor calado" para atallar as primeiras vías de auga.

Así mesmo, reprochoulle a súa insistencia en cargar contra o Goberno central a pesar de que este demostrou en algo máis dun ano de mandato que "aos galegos vainos ben cun goberno socialista en España", como ao seu xuízo proban os últimos resultados electorais en Galicia.

"Vostede está aquí porque non conseguiu liderar ao seu partido en España", díxolle Caballero ao titular da Xunta, de quen cre que xa "non quere gobernar nin está pendente dos problemas de Galicia", por mor de que esta lexislatura foi a que menos actividade tivo a pesar da ampla maioría popular.

En canto ao últimos dez anos, o responsable do PSdeG realizou un balance "profundamente negativo" dunha Galicia que "foi a peor" co PP aos mandos e que presenta "graves problemas" en aspectos como o emprego, a desigualdade, o abandono do medio rural ou a deterioración dos servizos públicos a pesar dos anuncios do Goberno galego.

"Un ano máis volve prometer o que xa prometeu en tantos anos anteriores. Xa non é crible, señor Feijóo", sentenciou Caballero, que, tras repasar algúns indicadores económicos que auguran un futuro incerto, detallou os problemas que atravesa diariamente o sistema de benestar en Galicia, especialmente no apartado das prestacións sanitarias.

"Galicia merece un presidente que lle diga a verdade", agregou, pouco antes de recomendarlle a Núñez Feijóo que deixe de basear o seu discurso público nas falsidades e "nos tuits" do seu secretario xeral, Miguel Tellado, e tome máis exemplo da moderación do seu portavoz parlamentario Pedro Puy.

Por todos estes motivos, o secretario xeral dos socialistas galegos resolveu que esta lexislatura foi "tempo perdido para Galicia", en gran parte por mor da "posición acomodada dun PP indolente ante as necesidades do país" e que comprou o discurso de confrontación que a nivel estatal marcan Cayetana Álvarez de Toledo e Pablo Casado como principais referentes.

Con eles relacionou Caballero a estratexia de presentar como un "agravio" o asunto dos 700 millóns que o Estado debe a Galicia "despois de que o PP votase en contra duns orzamentos xerais que aumentaban en 7.000 millóns de euros o financiamento das autonomías".

Neste sentido, remarcou que o PSOE é a garantía do coidado do Estado das autonomías, a diferenza dun PP que abraza os pactos cunha "forza política xenófoba, machista e que ataca ás liberdades" desde a ultradereita como VOX, capaz mesmo de boicotear "as confrontacións de condena contra a violencia machista".

A este respecto, o líder do PSdeG preguntoulle a Núñez Feijóo se aínda avala os pactos con esta formación e -aludindo ao seu discurso desta mañá- sinalou como o principal problema "de saúde democrática" de España a legitimación destes partidos e a "corrupción endémica" que o PP acusa ao longo de todo o Estado.

"O seu discurso non leva a ningunha parte", advertiu Caballero, que insistiu en que a cidadanía "vive nunha Galicia distinta" á que a Xunta "publicita e debuxa", unha Galicia na que o único referente institucional do PP ademais de Núñez Feijóo é o resultante dun pacto entre un político "que era letal para Ourense" e o "máximo expoñente do caciquismo".

Por este motivo, acusou ao presidente galego de tentar "suplantar a Galicia" mentres defendeu que o PSdeG encarna a alternativa "sobre a que pode pivotar un cambio de goberno que beneficie á maioría", unha responsabilidade que dixo asumir "con respecto, sen triunfalismo, pero co convencemento" de que esta substitución "é necesario".

Sobre o límite do tempo permitido, Caballero debuxou as liñas do seu proxecto para a Galicia do futuro, coa liberdade e a xustiza social como prioridades, e con cinco grandes eixos: unha política económica que impulse o tecido produtivo galego, unha modificación das políticas territoriais que conecte coas cidades e non descoide o medio rural, unha aposta decidido pola igualdade, a loita por un futuro verde e sustentable e, por último, a rexeneración política e a defensa das institucións.

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, terminou por retirar a palabra ao portavoz socialista por superar o limiar de tempo marcado para un discurso que presenciaron desde a tribuna de convidados os principais cargos do PSdeG, contándose entre eles o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; a expresidenta do Lexislativo galego, Dolores Villarino; ou boa parte dos deputados e senadores socialistas nas Cortes do Estado.