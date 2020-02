Caballero pide a los gallegos "no caer en la trampa" de Feijóo

El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, ha pedido este jueves a los gallegos que "no caigan en la trampa" de la "proximidad artificial" que ofrece a su juicio Alberto Núñez Feijóo con su propuesta para tomar cafés con los ciudadanos durante la campaña electoral.

En declaraciones a los medios en Forcarei, Caballero ha señalado que "lo que Feijóo no hizo en once años no lo va a hacer en un mes" y ha defendido que la propuesta del presidente gallego ha sido "letal" para Galicia porque "su proximidad han sido los recortes".

El candidato socialista ha lamentado la campaña que ha puesto en marcha el PP, al entender que está siendo "articulada" en torno al "poder institucional" de la Xunta de Galicia, por lo que ha reclamado que Galicia debe "levantarse ante la propaganda".

"Cada día que pasa miles de gallegos se acercan al PSOE para sumarse al cambio", ha afirmado Gonzalo Caballero, que ha destacado el "viento de cambio" que sopla en una Galicia "que no se conforma" con la derecha que gobierna la comunidad.

El líder del PSdeG advierte de que ese "impulso" se aprecia desde hace tiempo en las ciudades gallegas y que, en los últimos meses, "esta nueva Galicia empieza a despertar" en los municipios del interior gallego porque "ya no se resignan" ante décadas de gobiernos "conservadores y reaccionarios".

Caballero ha avanzado que el PSOE gallego hará de la defensa del estado del bienestar su "bandera fundamental" en estas elecciones, ya que considera que los gallegos "le tenemos que decir a Feijóo" que no aceptarán recortes en sanidad, educación o ayudas a la dependencia "para que haya igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan".

Un gobierno "progresista" en Galicia será, según el candidato socialista, el "mejor aliado" para que los ciudadanos "luchen por sus derechos" y conseguir que el medio rural sea "potente" y se aprueben medidas que ayuden a "cuidar el territorio".

"Garantizo que tendremos las mejores candidaturas posibles"

Con respecto al proceso de elaboración de candidaturas, Gonzalo Caballero ha restado importancia a las críticas internas porque considera "humano y comprensible" que "todo el mundo" quiera formar parte de las listas "porque nos va muy bien y vamos a subir el número de diputados" en las próximas elecciones.

"Garantizo que tendremos las mejores candidaturas posibles", ha añadido Caballero, que ha reiterado que el PSOE gallego pondrá "a los mejores" al frente de las listas.