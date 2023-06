Caballero medita acudir a las primarias del PSdeG pero escuchará antes a las bases

El exsecretario general del PSdeG y actual parlamentario Gonzalo Caballero avanzó que iniciará "un proceso de escoita" para decidir si se presenta a las primarias para elegir al candidato socialista a la presidencia de la Xunta y pidió a la formación autocrítica sobre los resultados del 28 de mayo para poder ganar las elecciones el próximo 23 de julio.

"Quero agradecer aos compañeiros que desde este domingo me trasladaron o seu apoio en relación ás primarias", dijo. "Vou abrir un proceso de escoita co conxunto da organización y de Galicia para traballar en defensa do mellor socialismo".

Aunque ahora pide centrarse en el 23-J, Caballero dice que después hablará sobre "como conseguir medrar", como el PSdeG hizo "sempre" durante su etapa como secretario general, recordó.

Un día después de que el actual jefe de filas del PSdeG, Valentín González Formoso, anunciase la convocatoria de primarias para septiembre, Gonzalo Caballero reclamó que el debate sobre este proceso interno no tape la necesidad de autocrítica sobre los resultados de las municipales. Y en ese contexto garantizó que él está "máis preparado que nunca" para impulsar "os mellores proxectos políticos para Galicia".

"Un aprende na adversidade e na travesía do deserto e teño a bagaxe de dirixir este partido en momentos de pandemia moi difíciles, conseguindo que medrásemos en porcentaxe de voto nas xerais, nas municipais e tamén nas galegas". Por eso, el de Ponteareas cree que es "moi importante" que el PSdeG "entenda axeitadamente a caída electoral do 28-M en Galicia", que fue tres veces más intensa que en España.

"Agora a dirección, máis alá de facer un anuncio que tenta silenciar as urnas, debe enderezar o rumbo e buscar máis integración e menos sectarismo", reclamó Gonzalo Caballero, que mostró su "disposición" a echar una mano para mantener un Gobierno de progreso en España "fronte á dereita e a ultradereita", sostuvo. "O PSdeG ten que ser máis que as dúas deputacións do norte".