Caballero insta a Rivera y a Feijóo a poner "fin a la empresa familiar de los Baltar"

El secretario xeral de PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, ha instado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, a que tengan "altura de miras" en las negociaciones para la configuración de gobierno en la Diputación de Ourense y favorezcan "el fin de la empresa familiar de los Baltar". Así lo ha indicado durante su intervención ante el comité nacional del PSdeG, reunido en la mañana de este sábado en un hotel de la capital de Galicia por primera vez desde el fin del ciclo electoral abierto con las generales y clausurado un mes más tarde con las municipales y europeas.

"Nos jugamos en Ourense elegir entre el caciquismo y el nepotismo, o la regeneración y el futuro", ha subrayado el líder de los socialistas gallegos, que cree que Feijóo y Rivera tienen ante sí una "prueba de fuego" sobre su compromiso "con la limpieza y regeneración de las instituciones" con la situación abierta en el gobierno provincial ourensano tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP de José Manuel Baltar.

Caballero cree que la Diputación de Ourense es la "prueba de fuego" de Rivera

El comité de dirección del PSdeG-PSOE ha aprobado una resolución en la que ratifican su compromiso de contribuir a la articulación de "gobiernos progresistas" en los municipios gallegos donde sea posible. Los socialistas lograron 66 mayorías absolutas en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y están en disposición de gobernar seis de las siete ciudades gallegas.

Caballero ha insistido este sábado en que la situación abierta en la Diputación de Ourense supone una oportunidad para apostar por la "regeneración política", para lo que ha hecho un llamamiento a que "cada fuerza esté a la altura de las circunstancias" y "decidan lo que quieren para Ourense y para Galicia".

CICLO ELECTORAL. Los socialistas gallegos han valorado los resultados obtenidos en el recién concluido ciclo electoral, en el que por primera vez en la historia de la democracia lograron ser primera fuerza en Galicia tras superar al Partido Popular en porcentaje de voto en los comicios a las Cortes del pasado 28 de abril. Para Caballero, los gallegos "hablaron en las urnas" el 28-A para acabar "con el estereotipo de que Galicia es de derechas" y decir "que la nueva mayoría social es de progreso y está encabezada por el PSOE".

El líder del PSdeG despide a Feijóo, un rey "desnudo" del mismo PP que Casado y Aznar

Unos resultados "históricos" que, según el líder del PSdeG, quedaron refrendados un mes más tarde en las elecciones locales y europeas del 26 de mayo. "El PSOE fue la fuerza que más creció, que más avanzó, logrando más concejales, más alcaldías y liderando la Galicia más dinámica y la Galicia urbana", ha apostillado. En este sentido, ha subrayado que el partido estará "a la altura de las circunstancias" para lograr "gobiernos de progreso" en aquellos municipios donde sea posible.

Y como ejemplo del "nuevo poder municipal" que, para Caballero, se abre tras la cita con las urnas del pasado mes de mayo, el líder del PSdeG ha puesto como ejemplo los municipios de Forcarei y Vilalba, feudos históricos de los populares gallegos y que pasarán a estar gobernados, previsiblemente, por las socialistas Verónica Pichel y Elba Veleiro, respectivamente.

Caballero se ha detenido en el municipio lucense de Vilalba, lugar de nacimiento del expresidente de la Xunta Manuel Fraga y donde el fundador de Alianza Popular "decía que empezaba todo". "En Vilalba empezaba todo y allí termina todo", ha proclamado el secretario xeral de los socialistas gallegos.

Gonzalo Caballero accederá al Parlamento en las "próximas semanas"

ELECCIONES AUTONÓMICAS. Ante lo que Caballero considera "el fin del ciclo político" de Núñez Feijóo con la suma de la primera derrota de los populares en su historia, el PSdeG pone ya la vista en las elecciones autonómicas que, de no sufrir un adelanto, se celebrarían después del verano de 2020. "Las siguientes elecciones importantes en el Estado serán las de Galicia", ha añadido, para a continuación lanzar el aviso de que "la derecha no va a cesar en su esfuerzo de reconquistar lo que no pudo conquistar en abril y en mayo", por lo que alerta que tratarán de "erosionar" tanto el Gobierno central en el que sitúa a Pedro Sánchez como "los gobiernos de progreso" que se configurarán a nivel municipal y provincial en Galicia.

"No nos podemos relajar", ha incidido Gonzalo Caballero, que ha cerrado su intervención con un mensaje al presidente de la Xunta: "Cuando Feijóo quiera convocar elecciones estamos preparados para ser la primera fuerza del país".