Sin invitados sorpresa de última hora a la caza de protagonismo, la batalla por la secretaría general del Partido Socialista de Galicia será finalmente cosa de dos: Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso. Y aunque ambos llevan ya tiempo en campaña —el primero abiertamente y el segundo de forma más discreta—, este jueves arrancaron de forma oficial su carrera hacia el despacho de la Rúa do Pino.

Una aventura que, al menos en sus primeros pasos, se mueve con una sensación de total incertidumbre e igualdad. Y también de tensión, por momentos hostil, entre los etiquetados como oficialistas y críticos. Unos y otros, es decir todo el PSdeG, convivirá con ese ambiente bélico hasta que el 30 de octubre los afiliados dicten sentencia en primarias.

CABALLERO EN A CORUÑA. El defensor del título, Gonzalo Caballero, lanzó su campaña desde el corazón territorial de su contrincante, la ciudad de A Coruña, toda una declaración de intenciones de que va a por todas. Allí, el vigués animó a las bases del partido "ao compromiso, a ilusión e a rebeldía " para consolidar estos cuatro años de posiciones socialistas mirando "ao futuro" y "non retroceder ao pasado".

Tras avanzar horas antes en Caldas de Reis que la suya sería una campaña como la que llevó a Pedro Sánchez a Ferraz en 2017, es decir, de gastar suela por las agrupaciones locales, insistió en su mensaje de "fuxir do cesarismo ", admitiendo en cierto modo que no tendrá el apoyo de aparatos, baronías o virreinatos. Y no le importa: "O futuro decídeno os militantes", advirtió Caballero.

Reiteró su argumento de que hoy el PSdeG está mejor que cuando lo heredó hace cuatro años y que mejoró en todas las elecciones. Y presentó su proyecto como galleguista, ecologista, feminista y de izquierdas, con la "ética" como seña de identidad. "Temos que manternos na esquerda".

Ya en un plano más personal y arropado por figuras como su mano derecha en el Parlamento y el partido, Pablo Arangüena, Gonzalo Caballero reconoció ante los suyos sentirse "con ganas, forza, ilusión e paixón" para "seguir traballando por Galicia". Y pidió a las bases que lo "acompañen" en esa tarea de "construír unha Galicia mellor" para todos. Y para conseguirlo aseguró que la clave está en "manternos na esquerda cunha formulación alternativa ao PP de Feijóo", dijo Caballero.

Tras su parada en A Coruña, el vigués suma y sigue. Hoy tocan A Toxa, Salceda de Caselas y Ourense, dentro de una agenda en la que combinará a diario pequeñas localidades con una ciudad.

FORMOSO EN AS PONTES. Valentín González Formoso decidió arrancar la carrera en casa, arropado por los suyos y rodeado de las caras de siempre —llegó en bicileta cuando sonaba ‘Santa Lucía’, de Miguel Ríos—, para demostrar que no hay nada inalcanzable en política. "Parecía un reto imposible gobernar unha vila onde só tiñamos un concelleiro e apenas 20 afiliados. Hoxe temos doce e unha das agrupacións máis numerosas de Galicia. Despois demos un paso máis cos compañeiros de A Coruña e apoiados no municipalismo e na política que está máis preto da xente superamos outro reto difícil, nunca o PSOE superara o PP en alcaldías na provincia da Coruña", expresó González Formoso, desde el lugar "onde arrincou todo" y desde el que se lanza ahora a un nuevo reto, con el compromiso claro por la defensa de los servicios públicos y la educación —reforzó su mensaje en esa escuela habanera que este jueves enmarcó su discurso en la Praza de América—.

El dirigente pontés dejó claro que entiende las primarias como un proceso "ilusionante" y "valiente ", que debe ser "a envexa doutras formacións políticas" porque "é a xente a que decide o que quere para o seu país e para o seu partido". "E aínda que xere tensións, é un proceso que fortalece ao Partido Socialista, que o enriquece", dijo girando sobre sí mismo entre los aplausos de los presentes, colocados en círculo.

González Formoso anunció que inicará "unha caravana de ilusión " que recorrerá Galicia en el poco tiempo que tiene para desplegar un mensaje "socialdemócrata e galeguista", que mañana lo llevará por Malpica y Cee y pasado a A Fonsagrada —a las 18.30 en el Concello—. Y habló de un proyecto que "quere aglutinar o partido, recuperar o talento, que a xente se incorpore e se ilusione, un proxecto que quere fuxir do cesarismo, do sectarismo, da exclusión".

Así, defendió la importancia de estender el modelo municipalista y ante los afiliados oficializó su compromiso "total" con la candidatura. "Queremos liderar o Partido Socialista de Galicia", dijo un González Formoso emocionado, que pese a las apuestas de muchos, esta vez sí consiguió retener las lágrimas.

"O modelo que nós ofrecemos é un modelo que non se resigna a ser terceira forza política", aseveró, para reivindicar que nunca escuchará nadie de su boca que "o Partido Socialista non pode gañar as eleccións autonómicas en Galicia. Nunca"; y su convicción de que la militancia tiene que ser la "protagonista" de las primarias.

"Pretendemos aspirar a gobernar Galicia. E non podemos conformarnos e temos que dar o mellor de nós mesmos", dijo González Formoso, que aseguró que "Galicia ten unhas potencialidades moi claras e non pode ser un mero salvador, ten que ser protagonista". Y para eso animó a "poñer en pé o PSdeG" y "recuperar o protagonismo e a confianza da xente".



Caballero | El académico que se hizo rebelde

Nacido en Ponteareas en 1975, Gonzalo Caballero Míguez es profesor de Economía Aplicada de la UVigo. Su reconocida trayectoria académica contrasta con la rebeldía que siempre ejerció en política, donde fue muchas veces contra corriente demostrando que cualidades como la resistencia va bien con él.



LIGADO A VIGO. Su trayectoria siempre estuvo ligada a Vigo, donde lleva más de 20 años de militancia. Fue dos años edil, pero su gran salto político fue la dirección del PSOE gallego en 2017 al ganar unas primarias. En 2019 entró en el Parlamento y fue candiadato a la Xunta en 2020.

Formoso | Un político lejos de estridencias

Nacido en As Pontes en 1971 siendo el menor de siete hermanos, Valentín González Formoso estudió Derecho y es trabajador de Iberdrola en excedencia. Afiliado al PSOE en 1990, debutó de concejal en 2003 en su pueblo, donde vive. En 2007 fue elegido alcalde por primera vez y renovó sus amplias mayorías en 2011, 2015 y 2019. Tiene dos hijos.



EL SALTO DE 2015. Ese año Formoso salió de su zona de confort. Sus éxitos en As Pontes le abrieron las puertas de la Diputación de A Coruña y, dos años después, la dirección provincial del PSdeG. Como político y a nivel personal es discreto y reservado.

La vida en la incertidumbre | Martín G. Piñeiro

SI SE mezcla en una coctelera la incertidumbre que genera la propia naturaleza de un proceso de primarias con la incertidumbre en la que se mueve el PSdeG en la última década el resultado solo puede ser uno: incertidumbre. Es difícil aventurar un ganador y mucho menos un resultado. Ni siquera aproximar un porcentaje, más allá de que la carrera parece que arranca nivelada. No se sabe si la clave estará en Lugo, como dicen unos; o en Vigo, como afirman otros; o en Ferraz, como proclaman algunos. O en las traiciones, que también las habrá.

Eso es lo que hay a un mes de las primarias donde las bases del PSOE gallego decidirán si quieren a Caballero o a Formoso como director de orquesta. Incertidumbre. Y lo peor para el PSdeG es que, gane quien gane el 30-O, no le garantiza que vaya a salir de ese estado.