Caballero evita falar sobre cuestións internas e Tomé ve o debate "lexítimo" o debate

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, evitou entrar no debate sobre o proceso interno que encaran os socialistas galegos e que, para o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé; é "lexítimo" sempre que se produza desde o "respecto" entre os compañeiros de partido.

"A miña prioridade é atender as necesidades dos galegos. A iso dedico a miña axenda, o meu compromiso e o meu traballo", aseverou Caballero a preguntas dos medios durante a súa visita a Salvaterra de Miño (Pontevedra) na mañá deste venres.

Deste xeito, o responsable socialista mantense de perfil logo da apertura do debate interno coa publicación dunha columna en prensa do secretario de Organización, José Antonio Quiroga, que foi criticada por varios cargos do partido, incluídos deputados e o delegado do Goberno, José Miñones; por apuntar movementos contra Caballero dos que responsabiliza ao seu predecesor José Ramón Besteiro e ao presidente coruñés, Valentín González Formoso.

Un debate interno que, para o homólogo de González Formoso en Lugo, José Tomé, debe darse "sempre dentro do respecto a todos os compañeiros e compañeiras do partido", segundo manifestou o tamén alcalde de Monforte e militante socialista.

"Creo que o debate no seo das organizacións, no caso do Partido Socialista e no caso de calquera, son lexítimos pero deben de producirse, sempre, dentro do respecto aos compañeiros e compañeiras", manifestou antes de apelar á súa intención de "non contribuír a facer ningún ruído".

Despois de incidir en que é preciso aparcar "ruídos" e "traballar para mellorar" o partido, Tomé defendeu que a "unidade está garantida" dentro do PSOE, un partido "con moita historia, 140 anos, que ten superado momentos puntuais de dificultade".

"A unidade do partido non está en cuestión, pode estar en cuestión o debate sobre determinadas políticas pero non está en perigo a unidade do partido. Iso está por encima de calquera consideración ou calquera momento congresual que poida haber na organización", resolveu.