Caballero, "encantado" de poder acoger en Vigo un Consejo de Ministros

El presidente de la FEMP, Abel Caballero ha restado este jueves importancia a las diferencias entre los barones socialistas por el trato que el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, realizan con el "conflicto" con la Generalitat y los independentistas, a la vez que se postuló para acoger en Vigo un próximo Consejo de Ministros.

Caballero se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con Sánchez y tras el encuentro y preguntado por la cuestión catalana, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha señalado que en el PSOE "hay mucha fluidez" de opiniones sobre todos los asuntos.

Tras recibir de manos de Caballero un libro sobre las Cíes, Sánchez ha declarado que "le apetecía mucho" volver con su familia a estas islas

Concretamente y respecto al trato que se le da a Cataluña y el malestar que puede generar en otros territorios, ha precisado que "la acción del Gobierno de España en Cataluña está siendo acertada en sus decisiones" y que el "momento político ha evolucionado" con respecto a la etapa anterior. A su juicio, esa actitud es "conveniente para toda España".

Preguntado por si habían comentado sobre la visita y el formato que hará Sánchez y otros miembros del Ejecutivo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, este mismo jueves y el viernes, Caballero ha indicado que no habían hablado sobre el asunto. "Tanto si lo hubiéramos hablado como si no, yo les tengo que decir que no hemos hablado", ha dicho.

VIGO. Ha precisado que le "encantaría" que un próximo Consejo de Ministros se celebrara en Vigo, ciudad de la que es alcalde, y donde espera recibir próximamente a Sánchez, al que le ha hecho una invitación.

Caballero ha regalado al presidente del Ejecutivo un libro sobre las Illas Cíes y Sánchez le ha comentado que las conocía, pero que "le apetecía mucho" volver con su familia.