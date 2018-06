Caballero destaca la importancia de que Galicia luche para conseguir un buen nivel de fondos europeos

"Cremos que Feijóo non existe na axenda europea. É un descoñecido que nin sequera ven a Bruselas a poñer en valor ao seu comisario, Arias Cañete, que non sabemos onde o ten e ao que non quere amosar con demasiados excesos". Con estas palabras expresó el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, la diferencia que existe entre su partido y el PPdeG en cuanto a la estrategia política europea.



Caballero se reunió este martes en la capital belga con la comisaria de Política Regional, la rumana Corina Cretu, quien le trasladó los datos de su previsión en cuanto a los fondos de cohesión destinados para España -que aumentarían en un 5% para el conjunto del estado-. El líder socialista, que se declaró "europeísta convencido" y que cree que "Europa é a mellor estrutura de gobernanza que existiu ao longo da historia", quiere que "desde Galicia se traballe para conseguir que ese incremento que se pode producir nos fondos para España redunde nun resultado positivo tamén para a economía e a sociedade galega". Para ello Caballero insta al presidente de la Xunta a que "poña todo o seu esforzo na axenda europea e consiga un nivel importante de fondos de cohesión para a comunidade".



En cuanto a los criterios de reparto, Corina Cretu añadió como nuevos factores la inmigración y el desempleo, que se unen de esta manera a la renta media de cada región en comparación con el conjunto de la UE, que es el elemento a través del que se asignaban históricamente las ayudas comunitarias. Sin embargo Caballero expresó en su reunión con la comisaria la importancia de añadir a esos criterios factores como "o envellecemento da poboación ou o despoboamento dalgunas zonas do rural", especialmente significativos en nuestra comunidad.



Por su parte el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamente Gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, habló tras la reunión de los niveles de ejecución de los proyectos realizados con fondos europeos, que si bien "non son especialmente negativos en Galicia", sí que presentan algunos déficits en materia de innovación.



Al término del encuentro de este martes, celebrado en la sede de la Comisión Europea, Caballero anunció que Corina Cretu tiene previsto viajar a Galicia al término de este año, presumiblemente en el mes de diciembre.