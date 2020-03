Caballero cree que los 11 años de Feijóo son "11 años que no celebra Galicia"

El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta en las próximas elecciones autonómicas, Gonzalo Caballero, ha considerado este domingo, en el que se cumplen once años de la primera victoria del actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, en unos comicios gallegos, que esta efeméride son "once años que no celebra Galicia".

Caballero se ha pronunciado así este domingo durante un acto en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos de sus partidos incluidos en las listas para la próxima cita con las urnas, en la que -ha observado- es posible que se produzca un cambio de gobierno si se moviliza el suficiente electorado.

"Si hay una movilización masiva, Feijóo va a perder dos diputados por cada provincia", ha asegurado el aspirante socialista, que ha indicado que "todas las encuestas recogen que el PP está en descenso" y, pese a que muy pocas apean a los populares de la mayoría absoluta de la que gozan, se ha mostrado confiado en que habrá "una mayoría distinta" tras el 5 de abril.

Según Caballero, la derecha y el poder intentan "trasladar desde el poder que nada se va a mover en Galicia", pero en realidad existe un escenario "totalmente abierto" en el que -ha señalado- tres de cada diez votantes del PP podrían votar al PSOE o dos de cada diez simpatizantes socialistas podrían terminar apoyando a otras fuerzas.

"El esperpento de Jácome y el caciquismo de Baltar representan la imagen, las políticas y la forma de entender Galicia que tiene Feijóo"

En cualquier caso, en el acto de esta mañana el líder del PSdeG ha querido reivindicar la valía de su equipo "para afrontar un cambio intenso en Galicia" después de todos los "retrocesos" acumulados durante esta década con los conservadores al frente de la Xunta, que se cierra con menos trabajadores, camas hospitalarias o fondos para políticas de bienestar.

Así pues, ha afirmado que el mitin de esta jornada de Núñez Feijóo en Ourense, al que acudirán el presidente del PP en España, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; "representa lo viejo de Galicia, el pasado del país" y "once años de desprecio, de recortes, de gestión política nefasta".

"El esperpento de Jácome y el caciquismo de Baltar representan la imagen, las políticas y la forma de entender Galicia que tiene Feijóo", ha agregado Caballero, quien ha insistido en la "oportunidad clara" de "finiquitar" la etapa del PP y de la "vieja derecha" en el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha adelantado que este lunes presentará en la provincia de Lugo, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, las medidas del PSdeG en materia de reto demográfico a aplicar si resulta elegido; después de haber anticipado este fin de semana alguna de sus propuestas en materia de igualdad de género.