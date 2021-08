Caballero chama á integración de listas do PSdeG ao Congreso Federal e evitar "divisións"

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, fixo un chamamento a que os socialistas galegos presenten listas de integración en cada unha das provincias de cara á elección de delegados para o Congreso Federal do PSOE que terá lugar a mediados de outubro en Valencia.

Caballero lanzou esta mensaxe este martes en Santiago, nunhas declaracións aos medios convocadas fronte á estatua que o fundador do Partido Socialista, Pablo Iglesias, ten no compostelán barrio de Vite.

Alí, remarcou que "se todos" os militantes e cargos do partido en Galicia apoian ao líder do PSOE e presidente do Goberno, Pedro Sánchez, "non hai motivo" para que concorran a este proceso interno varias candidaturas.

"Se non hai ningunha división real en torno ao proxecto de Pedro Sánchez non podemos aparentar divisións artificiais", sentenciou o secretario xeral do PSdeG, que quixo desligar o proceso estatal para o que este mércores se abre o rexistro de candidaturas do que vivirá a organización a nivel autonómico.

Así, Caballero incidiu en que a primeira cita do calendario interno do Partido Socialista é o Congreso Federal do mes de outubro e que, alí, "todo o partido en Galicia" debe mostrar o seu respaldo a Sánchez e a dirección, motivo polo que non ve "razóns" para que existan varias candidaturas á elección dos delegados que representarán ao PSdeG en Valencia.

Todo para, segundo o responable socialista, evitar caer en "divisións artificiais" e trasladar á cidadanía que o partido en Galicia está centrado "no importante" e "unido no substancial": apoiar ao Goberno central e o seu presidente e afrontar "o proceso de reactivación" após a pandemia.

"Debemos mostrar esa capacidade de unidade e integración", engadiu antes de matizar que esta mensaxe se circunscribe ao proceso previo para o Congreso Federal. "Cando haxa que falar doutras formulacións haberá que falar", dixo sobre as primarias galegas nunha xornada na que volveu a evitar concretar se optará á reelección.

"PARTIDO A PARTIDO". "Partido a partido", apostilou Caballero, que asegura contar con "toda a forza" e a "vontade" para "construír o mellor socialismo galego" e di non ter "outro obxectivo" nin a nivel orgánico nin institucional que "traballar para Galicia".

"Vou cumprir coa militancia do PSdeG, que quere un partido forte, ecoloxista, feminista, galeguista e de esquerdas. Un partido que non quere retroceder, que quere avanzar", aseverou.

DEFENDE O SEU RESPALDO A SÁNCHEZ. Así as cousas, Gonzalo Caballero volveu a reivindicar o seu apoio a Pedro Sánchez durante a etapa na que o agora presidente do Goberno perdeu a Secretaría Xeral do partido e volveu recuperala tempo despois ao imporse á entón presidenta andaluza, Susana Díaz, nas eleccións primarias da primavera de 2017, meses antes de que Caballero fixese o propio nas galegas celebradas durante o outono.

"Fai catro anos houbo distintas opcións. Eu defendín de forma intensa e pública a Sánchez cando outras baronías traballaron para defenestrarlo. Eu sei onde estiven e toda a organización o sabe", sinalou, para, a continuación, defender que a integración implica a unidade das "distintas sensibilidades, opinións e opcións" que conviven nun partido "con liberdade nunha sociedade con matices".

DEBATE INTERNO. A mensaxe de Caballero prodúcese en pleno debate interno no seo do Partido Socialista polas inminentes primarias, pendentes aínda de fixar calendario. Un debate que se avivou nas últimas semanas despois da publicación dunha tribuna en prensa do número dous da Executiva autonómica, José Antonio Quiroga, na que acusaba ao exsecretario xeral, José Ramón Besteiro, e ao presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, de encabezar movementos contra Caballero.

O secretario xeral apuntou que esta mensaxe de unidade de cara ao Congreso Federal está dirixido á militancia ás secretarías provinciais, unha das cales, a da Coruña, está precisamente dirixida por González Formoso.

Con todo, leste mesmo martes, a exdiputada do PSdeG na Cámara galega Noela Blanco desvelou a través das redes sociais a súa intención de presentar candidatura para encabezar a delegación provincial de Ourense no Congreso Federal.

Blanco, que deixou o seu escano no Pazo do Hórreo após non ser elixida para a lista dos socialistas nas eleccións autonómicas do verán de 2020, perdeu en 2017 as primarias á Secretaría Provincial ourensá fronte a Rafael Villarino, próximo a Caballero.