Caballero apuesta por que las autovías sin peaje se mantengan en su situación

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha señalado este miércoles que los socialistas gallegos apuestan por mantener en la situación actual las autovías que en este momento no tienen peaje.

"Los socialistas, específicamente los socialistas gallegos, estamos en la línea de que las autovías que no tienen peaje en este momento deben seguir manteniendo esa situación", ha apostillado Caballero al ser preguntado en una rueda de prensa por la información publicada esta semana en 'El País' en la que se afirma que el Gobierno se plantea establecer un pago "simbólico" por el uso de las autovías no concesionadas.

Además, este martes la propia ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, admitió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está estudiando "diferentes fórmulas" para el mantenimiento de la red de vías de alta capacidad (autovías y autopistas) y el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, recordó en una entrevista que las autopistas y autovías, salvo las que operan bajo una concesión, son las "únicas" infraestructuras en materia de transporte que no están sometidas a un pago por uso.

En este sentido, el líder de los socialistas gallegos ha lamentado que Galicia sufre unos peajes "exagerados" por lo que ha culpado a las "decisiones del Gobierno de José María Aznar". "El PSOE trabaja para cambiar esa situación y busca vías para evitar la subida continua del peaje", ha subrayado, por lo que ha indicado que el Gobierno "tiene que estudiar todas las opciones" así como comparar el modelo español con el de otros países.

"No es una prioridad para el Gobierno. No estaba en el programa (electoral)"

"NO ES UNA PRIORIDAD". "No es una prioridad para el Gobierno. No estaba en el programa (electoral)", ha insistido Caballero queriendo zanjar el tema para no convertir en noticia "lo que no deja de ser una opción en estudio como tantas otras". Sin embargo, ha señalado la necesidad de buscar "vías de financiación" para reducir los costes de los peajes, en concreto de la AP-9.

Según él, se trata de un debate "analítico", por lo que ha pedido huir del "alarmismo" y ha culpado a la derecha de hacer que un "debate académico" se convierta en un "debate mediático". Según él, "nadie ha tomado" ninguna decisión en ese aspecto y "no está en la estrategia del Gobierno". "Es una utilización perversa de la derecha", ha criticado.

"Somos conscientes de que si estamos pidiendo rebajar o eliminar costes de peajes como los de la AP-9 hay que reflexionar sobre cómo financiarlo", ha insistido, por lo que ha abogado por aprobar unos presupuestos "bien dotados" para que así "posibiliten cubrir los costes de las autopistas".