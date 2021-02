Caballero asegura que en 2022 habrá en Vigo O Marisquiño... o una secuela

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este martes "el mayor certamen de deporte urbano de Europa" para agosto de 2022 y, aunque ha expresado su deseo de que sea de la mano de la organización de O Marisquiño (que ha anunciado su marcha de la ciudad), ha garantizado que se celebrará el evento. Así lo ha trasladado en una rueda de prensa, horas después de que la organización de O Marisquiño hubiera confirmado que suspende la edición de 2021 y que deja Vigo ante la falta de apoyo institucional (que concretó en la reducción de un 70 por ciento en las aportaciones de Ayuntamiento y Diputación).

El regidor olívico ha afirmado este martes que, en el segundo fin de semana de agosto de 2022, la ciudad acogerá "un grandísimo certamen de deporte urbano, el más grande de Europa y el más importante que se hizo nunca en la historia de la ciudad".

A preguntas de los medios sobre cómo se llamará el festival o cómo se organizará, Caballero ha eludido dar detalles, aunque ha reconocido que le gustaría que fuera una nueva edición de O Marisquiño, con cuya organización, ha asegurado, el gobierno local mantiene una relación "fluida".

Más de 2.000 firmas por la permanencia de O Marisquiño en la ciudad

Una campaña en favor de la permanencia del festival O Marisquiño en Vigo en el portal Change.org ha recabado en apenas 24 horas más de 2.000 firmas. La iniciativa, impulsada por Starterpack Vigocity, se ha marcado como objetivo recopilar 2.500 adhesiones.



La petición está dirigida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que le solicitan "de corazón" que "no deje" que O Marisquiño acabe dejando Vigo y Galicia, como anunciaron este lunes sus organizadores, que adujeron falta de respaldo institucional. "O Marisquiño lleva siendo parte de nosotros desde que tenemos uso de conciencia; O Marisquiño es una de esas épocas del año que todos esperamos que llegue y nunca se acabe, por todos los momentos vividos, donde la gente de Vigo siente ese orgullo de vivir en esta ciudad. O Marisquiño es Vigo y no queremos perderlo. En representación de la juventud viguesa, te pedimos de corazón: Abel, no dejes que esto ocurra", reza el texto de esta campaña.