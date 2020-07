La búsqueda de los dos kayakistas en Porto do Son se paraliza hasta este miércoles

El amplio operativo desplegado por tierra, mar y aire para encontrar a los dos jóvenes desaparecidos en(A Coruña) tras volcar su kayak se ha disuelto sin éxito sobre las 19.00 horas de la tarde del martes, aunque continúa elrastreando la zona, según informa a Efe Salvamento Marítimo.Durante la jornada se sumaron efectivos a la intensa búsqueda. Protección Civil de Muros salió con dos dotaciones por tierra, dos por mar y una moto de agua. Los voluntarios de Noia peinaron la zona desde la Playa de Aguieira hasta la salida de la ría. La Unidad de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (Gali) de la Agencia Gallega de Emergencias ha intervenido con vuelos entre la Atalaya y Filgueira primero y entre Aguieira y Caveiro después. Por su parte, El helicóptero Cuco de la Guardia Civil se retiró a las 16.58 horas y fue sustituido por el Helimes 401 de Salvamento Marítimo.El operativo ha contado asimismo con diferentes grupos de buzos, voluntarios y profesionales de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, quienes han finalizado su labor a las 18.56 horas. Desde Salvamento Marítimo indican que la embarcación Don Inda probablemente continúe la búsqueda durante la noche.También participaron las Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes y Porto do Son, junto con el personal de la Red de Radio de Emergencias de Protección Civil de la zona de Santiago (Remer), el GES de Muros, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local.Los dos jóvenes, Xabier y Miguel, de 18 y 19 años y vecinos del ayuntamiento coruñés de Noia, han desaparecido el lunes tras volcar el kayak con el que navegaban en la, en la localidad costera de Portosín. Una tercera ocupante, vecina de Porto do Son, que logró salvarse, presentaba signos de hipotermia y permanece ingresada en el Hospital de Santiago de Compostela en estado de shock.Los chicos trataban de llegar a la Isla de Creba, perdieron un remo de la embarcación y uno de ellos se tiró al agua para recuperarlo pero ya no pudo volver. La corriente los arrastró y provocó que la piragua, que fue encontrada, quedara totalmente volcada. Fue a las 21:30 horas del lunes cuando un particular avisaba a Emergencias de que hacía tres horas que tres jóvenes habían salido a navegar con una canoa y no habían vuelto.