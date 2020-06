Buscan con drons un septuaxenario desaparecido en Monterrei

Un amplo operativo participa na procura dun home desaparecido desde a tarde deste domingo en Monterrei (Ourense). Segundo informaron o 112 e fontes de Protección Civil do municipio, o home adoita saír a pasear e, en ocasións, desoriéntase.

Nos labores para tratar de localizalo están a participar drons da Axencia Galega de Emerxencias, equipos dacabalo e persoal de Protección Civil de Monterrei e Cualedro. O home saíu a pasear despois de comer, ao redor das 14.30 horas, na localidade de Medeiros.

O aviso de que non regresaba a casa deuno a súa irmá. Fontes de Protección Civil explicaron que o home desapareceu hai dous anos e entón conseguiron localizalo a uns 10 quilómetros do lugar no que se lle vira por última vez.

De acordo co alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, trátase dunha persona duns 70 anos que sae a camiñar con frecuencia e ten unha discapacidade intelectual. A zona na que desapareceu é de monte, indicou.