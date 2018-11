Buscan a un percebeiro que desapareceu o domingo en Ribeira

Os servizos de emerxencia buscan a un percebeiro que despareceu o domingo a mañá no municipio coruñés de Ribeira. O home saíu a recoller percebes na zona de Couso, en Aguiño, e non regresou.

A busca retomouse este luns a primeira hora, despois de que quedara suspendida xa ben entrada a madrugada. Segundo informou a Policía Nacional, ao fío das 21:00 horas deste domingo, familiares do desaparecido puxeron a denuncia tras comprobar que o home non volver á casa.

Tras aviso @112Galicia intensa búsqueda nocturna de percebeiro desaparecido en #Ribeira por Pesca I @GardacostasGal y patrullas por costa de Protección Civil, Policia Local y Policía Nacional. pic.twitter.com/F1Ajn2ilCm 25 de novembro de 2018

O 112 puxo os feitos en coñecemento de Salvamento Fisterra e do Servizo de GardaCostas de Galicia, que mobilizaron o helicóptero Pesca 1 para inspeccionar a zona.

Tamén, axentes da Policía Local, persoal do concello e os membros do Grupo de Emerxencias Municipal e da agrupación de voluntarios de Protección Civil da localidade formaron parte do dispositivo de busca.