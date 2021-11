Buscan a un hombre que propinó una paliza a un actor al grito de "maricón" en Vigo

Alberte Bello Rodríguez, un nombre conocido en la escena teatral gallega, regresaba solo a casa en la madrugada del sábado por la zona viguesa de O Berbés cuando un hombre se le acercó y le pidió fuego. "No tengo", le respondió. "¿Y un pitillo?", contraatacó el otro. "Tampoco", eludió el artista, que prosiguió su camino ojeando su retaguardia con el rabillo del ojo porque aquel varón no le daba "boa espiña". Siguió avanzando unos metros por este distrito portuario y cuando ya se había tranquilizado, vino lo peor. Alberte cayó desplomado con su cara sobre la acera de un golpe en la espalda. A partir de ahí, una sucesión de patadas y puñetazos intercalados con gritos de 'maricón'.

Esta detestable palabra, la misma que reprodujeron los asesinos del joven Samuel en el paseo marítimo de A Coruña, volvió a resonar cuatro meses después en Vigo, también al lado del mar, y de boca de un individuo que pareció tener en la "pluma" y en la "pulseira coas cores da arco da vella" de Alberte las únicas motivaciones del ataque y que al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Policía Nacional, en base a la descripción ofrecida por la víctima en su denuncia en comisaría.

"Sufrín unha agresión homófoba por non lle dar lume a un rapaz que detectou pola miña voz, polas miñas formas e as miñas pulseiras que eu era maricón", explicó Alberte, de 40 años, en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores por su condición de actor. Muchos de ellos se han volcado con él y le dan ánimos.

ESTRENO EN 16 DÍAS. Una vez abandonado el hospital, donde afortunadamente no tuvo que ingresar, el artista trata ahora de recuperarse de un rosario de contusiones, un esguince de tobillo que lo obliga a usar muletas y una brecha en la cabeza. Quiere llegar a tiempo para el estreno de Cariño, la obra en la que participa como integrante del elenco de la compañía Vaiembora. El debut llega en forma de una triple función —por la elevada demanda de entradas— los días 19, 20 y 21 de noviembre en la ciudad olívica.

"ISTO VAI A PEOR". Además de relatar el execrable episodio, Alberte hace una reflexión en las redes: "Levo dende sempre aturando bullying, teño sufrido moito por ter pluma e que se me note, por ter que escondelo e esconderme. Pero, con 40 anos, nunca pensei que me puidera suceder algo así. Teño medo, máis medo co que podía ter hai anos. Sinto que todo está mudando a peor, baixo unha perspectiva de odio que non nos vai traer nada bo a esta sociedade".