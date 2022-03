El bus solidario que partió de Lalín regresa ya desde Polonia con 48 refugiados

El bus solidiario fletado desde Lalín ya emprendió el viaje de vuelta desde Polonia, donde recogió a 48 refugiados ucranianos que llegarán a la capital dezana el domingo a la tarde-noche. Tras recoger a diez miembros de una familia, la comitiva se dirigía a Cracovia para que subiesen a bordo otros 38 desplazados por la guerra.

En el autobús viajan también dos conductores, el jefe de Protección Civil de Lalín, Víctor Blanco, y dos equipos de televisión.

🟦🟨 UCRAÍNA | O bus solidario no que viaxan as nosas compañeiras Mati Vázquez e @RominaCaamano está hoxe en Polonia, recollendo medio cento de refuxiados | O domingo chegarán con eles de volta a Lalín | Verémolo no Telexornal, ás 14:00 e ás 15:55 en @La1_tve pic.twitter.com/SbvqeHW1MD