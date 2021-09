Bugallo pide "moderación" no consumo de auga tras a vertedura no Tambre

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pediu aos veciños do municipio que "moderen" o seu consumo de auga mentres o goberno local traballa en alternativas para garantir o abastecemento de auga e afirmou que non se descarta estudar "medidas legais" se se constata que a vertedura de xurros no río Tambre produciuse por unha neglixencia.

"Non son eu quen ten que adiantar cuestións xudiciais", insistiu o rexedor, quen explicou que "o Concello estudaría tomar as medidas legais necesarias" se se comprobase que o vertedura se debeu a unha neglixencia dunha explotación agrícola de Trazo tras ser preguntado polos medios a este respecto nunha rolda de prensa.

Así mesmo, o rexedor insistiu en que os veciños de Santiago deben evitar gastos superfluos de auga, xa que se prevé que na madrugada do luns ao martes téñase que cortar a captación de auga do Tambre –que abastece a todo Santiago– e iso obrigaría a depender "exclusivamente" dos depósitos municipais.

"Agora mesmo eses depósitos están ao 100% de capacidade, o que supón uns 40.000 metros cúbicos de auga", detallou, "cos que se podería cubrir a demanda de auga entre 24 e 48 horas". En todo caso, o primeiro edil "confía" en que a situación estea controlada "antes de 24 horas".

Tamén explicou que o Concello está preparado para calquera escenario, mesmo se implica levar a cabo cortes de auga en diferentes zonas do municipio, pero resaltou que "non está previsto que se teñan que levar a cabo estes cortes de subministración".

CURTO E MEDIO PRAZO. Bugallo sinalou que o goberno local traballa na posibilidade de rehabilitar a captación de Brañas de Brins –que abasteceu de auga a Santiago durante gran parte do século XX– aínda que sinalou que esta sería "unha solución a curto prazo", xa que a capacidade de está captación non alcanza á do río Tambre.

"É probable que Santiago deba traballar máis pronto que tarde en buscar outra fonte de abastecemento de auga", recoñeceu o rexedor compostelán, co obxectivo de evitar situacións como a que se viviu en diferentes puntos da cidade durante a fin de semana.