O portavoz parlamentario e presidente do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que polo momento "non hai ningunha decisión tomada" sobre a presenza de militantes galegos nas listas que o PSOE presente para as eleccións europeas aínda que o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, considerou que a saída de José Blanco desta candidatura sería "un desgusto".

Os dous políticos socialistas responderon este venres ás preguntas dos xornalistas sobre as informacións que apuntan a que Ferraz podería prescindir na súa candidatura ao Parlamento Europeo da presenza do político lucense que fóra secretario de Organización do PSOE a nivel estatal e ministro de Fomento con José Luís Rodríguez Zapatero. Nunha xornada na que o propio José Blanco rexeitou pronunciarse sobre a súa posible saída das listas, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, precisou que, "de momento, non hai ningunha decisión tomada".

En concreto, aínda que este venres continúa a reunión da comisión federal de listas en Madrid, fontes socialistas explicaron a Europa Press que se prevé que a candidatura ás europeas se aborde na xornada do domingo, día no que o Comité Federal dará luz verde a todas as listas. Ademais, preguntado pola posibilidade de que a dirección galega expoña un nome alternativo ao de Blanco para esta candidatura, Leiceaga asegurou non ter coñecemento de que se abordase outra posibilidade e volveu a descartarse como posible candidato nesta "carreira" europea.

"DESGUSTO". Por outra banda, noutra rolda de prensa celebrada este venres, o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asegurou que levaría un "desgusto" se o vindeiro domingo confírmanse as informacións que sitúan a José Blanco fóra da lista socialista ao Parlamento Europeo. Ademais, definiu ao político lucense como un "gran compañeiro" que "fixo moito por Galicia e especificamente por Santiago de Compostela". "Foi un apoio permanente que tivemos", lembrou o que foi rexedor da capital galega durante máis dunha década.