José de Cora: "El buen periodismo cuesta dinero"

¿Sobrevivirá el papel a internet? ¿Es viable la información gratuita? ¿Se pueden combatir las fake news? ¿Son compatibles inmediatez y calidad..? Todas estas preguntas, y alguna más cuya respuesta constituye el auténtico nudo gordiano de la profesión, se pusieron sobre la mesa en unas jornadas en el Parlamento gallego que reunieron a los principales medios de comunicación de Galicia. Buscaban arrojar algo de luz sobre el futuro y en cierto modo lo lograron, porque aunque no hay bolas de cristal, sí existe unanimidad alrededor de una máxima: el periodismo es fundamental y el bueno, cuesta dinero y necesita inversión. Lo contrario es abrirle las puertas a otras cosas que son de todo menos información.

En esa idea ahondó, por ejemplo, el vicepresidente del Grupo El Progreso, José de Cora. En la primera mesa de debate, que reunió a cuatro de los siete medios centenarios de la comunidad, el lucense asumió que "papel, internet y gratis" son conceptos "incompatibles". "El periodismo necesita inversión para mantener esta tarea", por lo que la "gran incógnita" de futuro es saber "cómo van a sobrevivir los medios tradicionales y el papel ante internet", donde se ofreció desde el minuto uno información gratis.

Ese fue, según el director de El Ideal Gallego, Manuel Ferreiro, el gran error del periodismo. "Cometimos el error de hacer el gratis total" con la información web y "ahora pagamos ese error", admitió en una reflexión autocrítica. Y animó a mirar hacia radios y televisiones, que no cobran por sus productos y viven solamente de la publicidad, para tratar de buscar una salida con la que "nadie dio" todavía en todo el mundo.

También el director del Faro de Vigo, Rogelio Garrido, apuntó que "comunicar no es informar". "Informar cuesta dinero. Una redacción es cara y hay que pagarla. Desconfiaría de aquello que se nos ofrece gratis", reflexionó.

Junto a ellos, desde El Correo Gallego, Miguel Ángel Tobías abrió incluso la puerta a que los medios, "como el mundo de la cultura, reciban subvenciones por ley".

Además, en esta mesa moderada por María Méndez (APG), se sacó a escena otro de los enemigos a los que se enfrenta la profesión: las fake news o noticias falsas. Una cuestión sobre la que José de Cora pidió no caer en un "alarmismo innecesario". "Los medios consolidados no estamos contaminados por fake news", argumentó. "Hemos establecido las barreras suficientes para que ese tipo de información no sea un peligro». Y, en todo caso, esas fake news "existieron siempre".

"Nadie debe coartar la libertad de nadie, pero a los responsables de las publicaciones en internet o las redes sociales hay que aplicarles la ley como a nosotros por lo que digan", pidió por su parte Ferreiro. Y su homólogo del Faro de Vigo lamentó que el propio triunfo haya sido colgarse ya esa etiqueta de fake news cuando "en realidad son mentiras de toda la vida".

Foto de familia de los asistentes a la jornada en el Parlamento que homenajea a los periódicos centenarios de Galicia.EP

A pesar de los retos de futuro que afronta el periodismo, como la definición del propio modelo de negocio o el descrédito de las fake news, los directivos de los medios centenarios también lanzaron mensajes de optimismo y apuntaron por ejemplo al factor local y a su vinculación al territorio como elemento de distinción y "marchamo de calidad" de sus publicaciones. "El Progreso debe ser seguir siendo el periódico local y de los intereses de Lugo por encima de otras consideraciones", reflexionó De Cora.

HOMENAJE. Las jornadas Periodismo político y parlamentario fueron organizadas por Periodismo 2030 y la Fundación AXA, en la colaboración con la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) y el Parlamento. Y más allá de hacer una radiografía del sector de la información, sirvió también como excusa para homeanjear a los siete periódicos centenarios de Galicia (Faro de Vigo, La Voz de Galicia, Diario de Pontevedra, El Progreso, Atlántico, El Ideal Gallego y El Correo Gallego) por su destacado papel durante la pandemia, ya que durante ese período "siguieron saliendo a la calle con los quioscos y con los bares cerrados", recordó Fernando Jáuregui, promotor de las jornadas.

Antes, durante la apertura del acto, tanto el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, como el titular del Parlamento, Miguel Santalices, habían alabado el papel del periodismo, que cumplió "día a día" con sus obligaciones "en circunstancias complejas" como fue la pandemia o, ahora mismo, en la guerra de Ucrania. "Para ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento sincero", dijeron en nombre de la política. Y es que durante los encierros del covid, igual que ocurre ahora con los refugiado del conflicto bélico, la información de los medios es el único lazo que los mantiene conectados con la realidad.

Alfonso Rueda y Santalices, a su llegada al acto.EP

Los directores y representantes de los periódicos centenarios también reflexionaron sobre las claves que los llevaron a sobrevivir a lo largo de los años, que fue principalmente su capacidad de adaptación a cada momento, la misma que ahora se requiere para los cambios tecnológicos y sociales que están en marcha.

PERIODISMO POLÍTICO. Las jornadas celebrada en el Pazo do Hórreo también incluyeron sendas mesas de debate y reflexión centradas en el periodismo politico y parlamentario que daba título al encuentro. Un género periodístico que vive momentos complejos, al ir cediendo espacio con el paso de los años a otros contenidos con mayor demanda. Un retroceso que los periodistas Rafa Cid (TVE), Rosa Vilas (TVG), Martín García Piñeiro (AGN), Juan Capeáns (La Voz de Galicia) y Julio Rodríguez (Atlántico) atribuyeron a diversas causas, que abarcan desde la crisis económica de 2007 a 2012, que recortó recursos personales y espacio, hasta el divorcio de la sociedad y la política que ilustró la revolución de los nuevos partidos desde el 15-M.

Pero sin duda el factor determinante para este cambio fue la digitalización. La consolidación de las redes sociales elevó el peso del contenido audiovisual, identificó erróneamente el periodismo con entretenimiento y exigió una "inmediatez" que cortó con todo la tradición de reflexión que acompañó durante años al análisis político y el periodismo parlamentario. Todo ello agravado en Galicia por una sucesión de mayorías absolutas que "restan juego" informativo al Parlamento.

En todo caso, Anabel Díez, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, lanzó un mensaje de optimismo: "No debemos tirar la toalla; todavía hay medios y periodistas para sacar adelante una información política y parlamentaria digna”.

Después de esta mesa moderada por Alberto Barciela, las jornadas se despidieron con un último debate sobre el papel de la radio en el periodismo parlamentario. Sergio Martín y Fernando Jáuregui dirigieron un debate con Cruz Mato (RNE), Mario Moreno (SER), Alberto Varela (Cope) y Marta Rodríguez (Onda Cero) donde se evidenció la incertidumbre de lo que vendrá fruto de lo acelerado de los cambios. "Lo que triunfará dentro de dos años todavía no está inventado".