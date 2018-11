Bruzos sugiere una "trama" desde la dirección de En Marea

El candidato a liderar En Marea, David Bruzos, ha criticado este jueves que desde la coordinadora del partido se ofreciese información que atañe al incumplimiento de la carta financiera por parte de algunos diputados y que no se ha llevado a cabo de la forma "adecuada", afirmación que Luís Villares rechaza.

La coordinadora de En Marea reveló el miércoles que diputados de Podemos y de Esquerda Unida con los que el grupo cuenta en el Parlamento gallego no ceden parte de su sueldo al partido instrumental, como marca la carta financiera de la formación.

De este modo, ni Luca Chao, Paula Quinteiro, Marcos Cal, Carmen Santos, Julia Torregrosa de Podemos, ni Eva Solla de Esquerda Unida, ni la independiente Ánxeles Cuña cumplieron con los requisitos del partido en el año 2018.

En el marco de un desayuno informativo, Bruzos ha lamentado que hasta ahora "no se presentó esa información teniendo la obligación y el caso es que tendrían que haberlo hecho", por lo que inmersa la formación en un proceso interno no es el momento adecuado.

"No queremos indicar que tienen un tipo de trama para desviar la atención no lo queremos decir así tan duro pero no están cumpliendo estrictamente con lo que deberían", ha censurado.

Así las cosas y ante la falta de "transparencia" en la dirección, anunció que si gana, impulsará una"auditoría" sobre las finanzas de la organización.

Con todo, Bruzos ha subrayado que confía en los diputados de En Marea y "no dudamos que estén cumpliendo el código ético", cobrando más del tope establecido.

Sin embargo, el actual portavoz de En Marea, Luís Villares, en una conversación con Efe ha subrayado que "nunca un ejercicio de transparencia puede ser calificado de trama" porque "la transparencia nunca es una forma de confrontación, la transparencia es un valor".

Villares ha esgrimido que estos datos se han hecho públicos a raíz de una información del Faro de Vigo al respecto y ante la que se ha querido arrojar luz porque "no tenemos nada que ocultar".

De hecho, en la página web se harán públicos estos datos financieros en un breve plazo de tiempo.

Asimismo, el portavoz ha reiterado que pese a que no todos cumplen sus obligaciones con En Marea "todos hacen donaciones" a diversos proyectos y "nadie se queda con el dinero más allá de lo que estipula el código ético".

Con todo, Villares no ha querido entrar en valorar el motivo por el que los diputados de Podemos y Esquerda Unida no aportan al partido instrumental pero sí a sus propias formaciones, "las razones por las que cada uno dona o no dona a En Marea habrá que preguntárselo a ellos".

"Nosotros no somos dueños de las valoraciones, somos dueños de los datos", ha resumido Villares en declaraciones a Efe.