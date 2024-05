Bronca en Ponteareas: una concelleira del PP llama "gilipollas" al portavoz del BNG

El pleno del Ayuntamiento de Ponteareas sufrió este pasado lunes una bronca sesión después de que una concejala del PP llamase "gilipollas" al portavoz del BNG, Miguel Bouzó.

En concreto, fue la responsable de Sanidad, Raquel Plana, la que se vio envuelta en esta polémica, después de las críticas vertidas por los nacionalistas hacia su gestión.

📣 Esta mañá, a concelleira de Sanidade do PP ponteareán, Raquel Plana, dirixiuse 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼𝘀 ao noso portavoz cando lle lembrou a súa responsabilidade no desastre do centro de saúde e a construción do que pretenden facer fronte á clínica privada relacionada con ela pic.twitter.com/6B846zrbFX