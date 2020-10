La borrasca Alex trae lluvia, frío y varias alertas durante el fin de semana

La borrasca Alex trae frío y lluvia a Galicia desde este jueves, una situación que se prolongará todo el fin de semana. Como consecuencia de esta ciclogénesis explosiva, la primera del otoño, las provincias de A Coruña y Pontevedra y la montaña de Lugo y Ourense tendrán este viernes aviso amarillo por lluvias, que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Así consta en el Boletín de tiempo meteorológico con avisos publicado por Meteogalicia, recogido por Europa Press. Además, la situación será muy mala también en el litoral, donde habrá mar combinada con viento fuerza 8 y olas de más de cinco metros, especialmente en A Mariña y el noroeste de A Coruña. En estas zonas el nivel de alerta será naranja.

En concreto, debido a las lluvias el aviso será amarillo hasta las 15.00 horas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, así como en la montaña de Ourense y Lugo.

Xa vemos no radar e no rexistro de vento a fronte que esta noite mollará toda #Galicia entre o solpor e o abrente de mañá.

Pero ollo! Aínda non é a #borrascaAlex. De feito mañá haberá unha lixeira melloría nas horas diúrnas antes da entrada en escena de #Alex ao final do día. pic.twitter.com/fQHr9LeLuj