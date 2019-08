Bomberos gallegos conquistan diez medallas en las Olimpiadas de China

Almudena Suárez, que compitió en cuatro pruebas, una de ellas en categoría mixta, se llevó un oro, junto con varios colegas de A Coruña, que alcanzaron en las Olimpiadas de Policías y Bomberos de Chengdu (China) diez medallas, dos de ellas de oro.

Con las expectativas cumplidas, la bombera gallega que trabaja en el parque de Ourense, ha regresado eufórica a tierras gallegas tras conquistar un oro subiendo escaleras, logro que se suma al de sus otros compañeros. De vuelta a su puesto de trabajo, Suárez -que está de guardia- se ha mostrado satisfecha tras su participación en la competición que para ella supone "una motivación extra" a la hora de mejorar su rendimiento físico, que redunda en su actividad laboral, un esfuerzo que consigue gracias a una buena condición física, espíritu de superación y compañerismo.

Desde su primera participación en Belfast en 2013, no ha parado de entrenar ni ha faltado "a ninguna cita" mundial o europea, apunta. En este caso, ha cosechado el oro tras subir "las setenta plantas" de la 'Stair Race', la prueba estrella de las Olimpiadas, todo ello, bajo unas exigentes condiciones climáticas, con temperaturas que rozaban todos los días los 40 grados.

La carrera de subida de escaleras es una disciplina deportiva no reglada a nivel internacional pero con un circuito mundial de pruebas, en la que los bomberos españoles han alcanzado "una gran participación y un dominio absoluto de podios".

Entre sus múltiples anécdotas, ha contado a Efe que hubo "muchas bajas" en la competición; no en vano, pese a los "numerosos avituallamientos" que había a lo largo del recorrido, vio cómo varios participantes "se caían" del calor y tenían que ser trasladados al hospital. Pese a que no realiza una preparación muy específica para estas citas, explica que combina entrenamientos en el club de orientación con subida a escalera del parque cuando concluye su jornada laboral. "Es una motivación extra ya que también me ayuda en mi entrenamiento diario", señala esta profesional.

Más allá de la satisfacción de conseguir medallas, la bombera detalla que el mejor regalo es "poder viajar" a otros países, conocer compañeros de otros países y otras culturas, así como sus diferencias. De hecho, una de las cosas que más le ha llamado la atención es el apoyo que reciben los participantes en otros países, por parte de las distintas administraciones, donde "viajan juntos" y "van uniformados" con "la misma equipación", algo que no sucede en España, donde tenían que organizar el viaje por su cuenta, además de tener que pedir días de vacaciones para poder asistir, añade.

En lo que respecta al país anfitrión, resalta el hecho de que está todo "muy cuidado" así como la presencia de cientos de voluntarios por todo el lugar para asistir a los participantes así como la presencia de "folletos, banderines" por todos los rincones. "Te atendían como si fuera un deportista profesional y todos querían hacerse fotos contigo", concluye.

Ha ido acompañada por el equipo de bomberos de A Coruña, que asiste anualmente desde 2009 a la competición mundial. Marcos Varela, uno de los miembros del Parque de A Coruña, se hizo de forma individual con una medalla de bronce, una de plata y, en equipo, fue partícipe de la conquista de los dos oros. Estos dos primeros podios corresponden a la 'Stair Race', la prueba en la que participó con ellos la de Ourense, y que, como cuenta a Efe Marcos Varela, consiste en subir una torre que en este caso era "un rascacielos de 67 alturas que tenía 220 metros de altitud".

Se trata de una prueba a tiempos que tiene dos disciplinas: una con ropa deportiva y otra con el uniforme de bombero completo (botas, chaquetón, cubre pantalón, casco, guantes y equipo de respiración autónomo). En esta última es en la que los coruñeses ganaron los dos oros: uno en la categoría masculina +40 para el equipo integrado por Rubén Prado, Marcos Varela, Roberto Rivas y Hache; y el anteriormente mencionado en la categoría mixta en la que Rubén Prado, Chechu Salgado y Marcos Varela participaron con Almudena Suárez.

Otra de las pruebas en las que han destacado los de A Grela es la de Orientación, en la que Marcos Varela se llevó el bronce en la modalidad Sprint y la plata en media distancia categoría máster, en la que también consiguió una plata Rubén Prado. Además, en tiro de cuerda se hicieron con una plata grupal Rubén Prado, Pablo Segade, Roberto Rivas, Rafa Gómez, Brandan Valbuena, Chechu Salgado y Pachi Vázquez. Es una prueba, añade Varela, "que tiene mucha participación con bastantes equipos de todo el mundo".

Daniel Reinoso, con un segundo podio en media maratón, y Pablo Segade, con un bronce en remo, son los otros bomberos del parque de A Grela que se hicieron con victorias individuales en estos juegos. Pese a los triunfos, la competición no estuvo exenta de dificultades pues Varela comparte con Suárez que el gran problema fue el clima de la ciudad china que, además de llegar a los 40 grados, poseía "unos índices de humedad elevadísimos que superaban casi todos los días el 80%", lo que supuso "un golpe duro" para los que están acostumbrados al clima gallego.