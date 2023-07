Los bomberos comarcales exigen en Santiago su convenio único

Cientos de bomberos comarcales de Galicia, en huelga indefinida desde el 15 de junio, tomaron este jueves las calles de Santiago para pedir "un convenio único" en lugar de los "siete diferentes" que hay en la comunidad y para que las administraciones "cumplan" con la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en la que se les reco-noce como personal laboral fijo.

La marcha salió desde el Parlamento y llegó hasta la Dirección de Emerxencias, previa parada ante la Xunta coincidiendo con la reunión semanal del Gobierno gallego.

El portavoz de la mesa intersindical, Ángel Moldes, instó a Xunta y diputaciones a que "se avengan a firmar un calendario de negociaciones para un convenio único" a fin de "igualar las condiciones de todos los bomberos" de Galicia, comprometiéndose por su parte a detener su protesta si este se fija. Al hilo, indicó que la Diputación de Lugo los convocó este viernes a la mesa de negociación y la Xunta "ha tratado de anular la reunión diciendo que no se iba a presentar".

"No tenemos otra reivindicación más que hacernos escuchar e intentar que esta huelga dure lo menos posible, porque está afectando a la ciudadanía", subrayó, recordando que "se están cerrando los parques" a consecuencia de su hasta ahora "única medida de presión", que es "la no realización de horas extras". Así, apuntó a que, solo con ello, "se ve claro que el servicio no hay manera de cogerlo" y que "está completamente minimizado en cuanto a personal".

El presidente gallego, Alfonso Rueda, incidió en que la Xunta aporta el 50% de la financiación de los parques comarcales pero que estos dependen de los gobiernos provinciales, por lo que llamó a las diputaciones a resolver el conflicto.