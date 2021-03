El boletín oficial de Luis Vázquez

Hace poco alguien le dijo que la vida era eso que pasaba entre una de sus publicaciones de datos y la siguiente. Él se ríe con la exageración pero tiene a miles de gallegos enganchados a sus recopilaciones diarias en Twitter, una especie de boletín del covid en la comunidad gallega que este especialista en Análisis Clínicos presenta de forma ordenada y objetiva, sin entrar en valoraciones ni opiniones.

"Me propuse ser lo más aséptico posible, exponer los datos sin más. Es verdad que hay gente que después me cuenta problemas por mensaje privado, me hace una consulta o me pide alguna opinión y ahí sí la doy", explica Luis Vázquez.

En tiempos prepandémicos, el doctor Vázquez era, como ahora, el coordinador del laboratorio del hospital QuironSalud de A Coruña, donde entonces no tenía ningún equipo para hacer PCR. Su cuenta de Twitter estaba fundamentalmente centrada en el Deportivo, del que es entregado aficionado y no solo difería de la actual en la temática, también en el tono. Contaba con unos mil seguidores con los que hablaba, y discutía, sobre fútbol. Entonces sí se metía en jardines en público. Pero, aunque sigue compartiendo de vez en cuando alguna noticia futbolística, el panorama ha cambiado mucho. "Creo que en momentos como estos lo que hay que intentar es ayudar y los médicos tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes", apunta.

Hizo borrón y cuenta nueva, literal. Eliminó lo anterior, dejó de seguir a todo el mundo y ahora simplemente es emisor, su propio medio de comunicación, mostrando los resúmenes de datos diarios a 13.300 seguidores (y creciendo), además de a todos los seguidores de estos que ven sus resúmenes a fuerza de likes y retuits.

La principal virtud del boletín de Luis Vázquez es, salta a la vista, la concreción y la claridad. Es una lista de datos que, de un simple vistazo, permite enterarse de cómo está la comunidad cada día. "Al principio era más complicado porque el Sergas ofrecía muy pocos", reconoce. Entonces pasaba una hora reuniéndolos y redactando sus tuits de resumen. Ahora con la media hora del café de media mañana soluciona esa parte y, por la tarde, revisa noticias y contesta mensajes. Recibe entre 40 y 50 al día.

"Últimamente mucha gente me cuenta que está preocupada por las altas, porque el Sergas da el alta sin volver a hacer una PCR y la gente teme que aún pueda contagiar", apunta. La segunda cosa por la que más le preguntan estos días son las vacunas.

Twitter no es precisamente una red social que se caracterice por la contención y el desapego. Así que, aunque tiene una gran parroquia entregada, también recibe críticas. "Hay quien me dice que lo único que hago es reproducir datos del Sergas sin más", explica. En realidad, no es así. Aunque gran parte de los datos que muestra a diario sí están en la web del Sergas, otros que son además clave para entender la evolución de un área, no lo están, como las incidencias acumuladas a 14 y 7 días, por ejemplo.

El doctor Vázquez también recopila información del Ministerio, como los ingresos de Uci de la última semana por comunidades, por ejemplo.

Y lo más llamativo es que lo hace consistentemente desde hace un año, todos los días sin excepción. Reconoce que, cuando empezó, no creyó que a estas alturas seguiría abriendo sus hojas de Excel cada mañana para calcular incidencias. "Yo creo que nadie entonces pensaba que esto iba a ser lo que es ahora", admite.

INTERÉS. Esa permanencia le ha valido no solo para comprobar que efectivamente la gente tiene interés en los datos del covid por mucha fatiga pandémica que haya, sino también para observar que no son ni uno ni dos, sino bastantes más los negacionistas. De vez en cuando, cuando ya lleva muchos, el doctor Vázquez cuelga alguno de los mensajes de amenaza que recibe, de gente a la que le parece que sus listados de datos son una provocación y fruto de un delirante contubernio global. "Generalmente me limito a bloquearlos y punto, pero alguno dice unas cosas... Si en algún momento se tiene que ir a la Policía, se irá", explica.

Como muchos otros, este especialista se afana por defender la prudencia. Cree que, por ejemplo, hubiera sido mejor —no solo para la sanidad, también para la economía— que el primer confinamiento se hubiera acabado cuando la transmisión estuviera prácticamente a cero y actuar después sobre cada nuevo brote con decisión antes que esta continua apertura y cierre que trae cada nueva ola pandémica. También hubiera sido partidario de aprovechar el verano para reforzar la Atención Primaria, contratar más rastreadores profesionales y ampliar el número de muestras. Ahora opina que debería postergarse la desescalada hasta que todo el mundo perteneciente a un grupo de riesgo haya completado la pauta vacunal. "El 97% de los fallecidos por covid tenían más de 60 años. Yo lo que haría sería no desescalar hasta que todos ellos, así como enfermos crónicos y sus cuidadores estuvieran vacunados", explica.

El trabajo no falta. Entre las cosas inauditas que trajo la pandemia están los equipos de PCR en su laboratorio. "Si me dicen hace un año que iba a tener tres no me lo hubiera creído. Ahora no nos lo parece, pero la PCR es una prueba sofisticada que antes se hacía en centros determinados", explica. Las peticiones para pruebas, estas y todas las demás de la batería que ofrece su laboratorio, han crecido, pese a lo que el compromiso con sus seguidores en Twitter sigue intacto. Mientras haya pandemia, habrá boletín.

Tampoco cambiará su política de seguimiento. El doctor Vázquez cuenta que tiene listas de Twitter sobre actualidad, fútbol y deporte local y literatura, sus tres intereses. Echa un vistazo cuando quiere saber de una cosa u otra pero no sigue a nadie particularmente. Para informarse prefiere los medios de comunicación.