O BNG votará "non" ou abstención aos PGE pola falta de investimentos para Galicia

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, descartou o voto positivo aos orzamentos xerais do estado por parte do deputado do Bloque no Congreso, aínda que aínda se debate entre o non e a abstención, para o que haberá que esperar até o xoves e a se hai algún avance con respecto ás peticións.

"Galicia queda descolgada da foto", lamentou este luns en rolda de prensa Ana Pontón, quen arremeteu contra os partidos políticos que gobernan agora, así como contra o PP e o seu presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a quen acusou de non "liderar" unha proposta alternativa.

Pontón dixo que "non é só unha cuestión numérica", sobre o cal lembrou un "recorte do 11 por cento" nos investimentos a Galicia, senón tamén "cualitativa". "Non hai ningunha cuestión importante. Estamos a xogarnos investimentos estratéxicos", aseverou Pontón, quen indicou que os deputados electos por Galicia "no canto de traballar en contra do BNG, fágano a favor de Galicia" para que haxa "unha boa noticia": "estamos a xogarnos máis que un millón arriba ou un abaixo".

A tamén deputada nacionalista sinalou que "se estes van ser os últimos" orzamentos expansivos de Galicia, "que espera a Galicia se non facemos valer" agora a súa situación. Ademais, advertiu de que outros territorios con AVE en marcha -xa que se ha justificado unha baixada de investimento a Galicia polo final desta obra- manteñen un orzamento crecente.

O BNG trasladará a súa posición "definitiva" sobre os orzamentos xerais do estado no pleno do próximo xoves día 3

REBAIXA "HISTÓRICA". O BNG valora a "rebaixa histórica" das peaxes da AP-9, "grazas á negociación co BNG", o que suporá "un aforro importante" para as persoas que cruzan diariamente a autoestrada. Pero, engadiu, "sendo importante, é insuficiente".

Así, dirixiuse aos socialistas para sinalar que "se o PSOE ten que comulgar con rodas de muíños, que o faga, pero os galegos saben sumar e restar". Polo que concluíu, no seu discurso, que en función de quen goberna en Madrid hai unha "alternancia na discriminación, agora con Sánchez".

Ana Pontón, ao ser preguntada polas palabras do deputado de Podemos Galicia sobre que o BNG podería caer na "irrelevancia", quixo evitar "facer leña da árbore caída". "Falou de irrelevancia, non? (Silencio ante a formulación). Non o fixen nunca e non o vou a facer agora", sentenciou, despois de asegurar que non era o seu "estilo" facer leña da árbore caída".

Así as cousas, o BNG trasladará a súa posición "definitiva" sobre os orzamentos xerais do estado no pleno do próximo xoves día 3, pero "o que está claro é que o si está descartado". A estas alturas non hai novidades sobre calquera negociación para decantar a posición dos nacionalistas galegos.

"O obxectivo está moi claro, 12.600 millóns de euros, o 9 por cento"

FONDOS EUROPEOS. Pontón mostrou o seu temor de que a baixada dun 11 por cento nos orzamentos para Galicia supoña "a antesala do recorte" dos fondos europeos para a Comunidade galega. Así, reprobou que se "recentralicen" estes fondos ou que se queiran rescatar transnacionais ou empresas do Ibex35".

"O obxectivo está moi claro, 12.600 millóns de euros, o 9 por cento", volveu a fixar o BNG, cuxa portavoz nacional se mostrou "tremendamente preocupada" coa "actitude de Feijóo", quen "debería estar a traballar para construír unha postura de país e, por tanto, evitar unha nova discriminación".