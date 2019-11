O Bloque Nacionalista Galego (BNG) volveu, catro anos e tres lexislaturas despois, ao Congreso dos Deputados, ao obter un escano pola provincia da Coruña -para Néstor Rego- que lle disputou a Vox e que se finalmente caeu ao lado da formación nacionalista por unha marxe de 8.000 votos.

"Hoxe sorrimos porque Galicia volve estar en Madrid: eramos o muro de contención fronte á extrema dereita que, grazas ao escano do BNG, non ten ningún escano en Galicia", celebrou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, nunha comparecencia ofrecida xunto ao deputado electo, Néstor Rego, e a Executiva Nacional do partido.

Ante o "escenario complexo" que se abre no ámbito estatal, Pontón avanzou que o BNG "está en disposición de colaborar para que haxa un Goberno de progreso", aínda que "a axenda dos galegos estará no centro" e, sentenciou, "non imos permitir ningún retroceso" con respecto á consideración de Galicia como nación.

"Tamén queremos felicitar ao resto de organizacións nacionalistas, cuxo peso se incrementou no Estado como resposta fronte ás agresións centralistas e negadoras das súas realidades políticas diferentes", proseguiu a líder do partido, quen lembrou que "Galicia é unha nación, un pobo con lingua, cultura e identidade propias".

Pontón destacou que o BNG "cumpriu os seus obxectivos" nunha campaña "tremendamente polarizada e estatalizada"

Neste sentido, Pontón entendeu a volta do BNG ao Congreso como "unha mensaxe moi clara ao proceso recentralizador e de españolización", tendo en conta que este regreso "abre unha nova etapa na que Galicia vai estar representada e defendida como se merece", cunha formación "que non ten un proxecto político: ten un proxecto de país".

O BNG pasou de obter o 28 de abril o 5,74 % dos votos emitidos en Galicia, un total de 94.433 sufraxios, a subir ata o 8,14 %, cun crecemento que os situou preto dos 120.000 votos co escrutinio practicamente finalizado e que os deixa como cuarta forza.

A provincia da Coruña foi o escenario fundamental da recuperación da formación nacionalista, onde a caída de máis de 50.000 votos de Ciudadanos deixou o último escano en xogo en mans do BNG -con ao redor de 118.000 sufraxios- cunha marxe de pouco máis de 8.000 votos sobre Vox -sobre 113.000-, que non obtivo representación en Galicia.

Os simpatizantes e dirixentes do partido presentes na Nave de Vidán, o restaurante compostelán desde onde o BNG seguiu o escrutinio, corearon "si, si, si, o aldeán está en Madrid", en referencia a unha conta de Facebook de Vox que chamara a votar ao seu candidato, "un español de ben", fronte ao "aldeán" Néstor Rego.

O deputado electo agradeceu a Compromiso por Galicia -formación que se integrou nas listas do BNG- o seu apoio e avanzou que "esta suma de forzas por Galicia" que permitiu "ir a máis durante a campaña" non é "unha cuestión puramente electoral", senón que a formación seguirá abordándoa "como unha cuestión estratéxica".

Pontón tamén destacou que o BNG "cumpriu os seus obxectivos" nunha campaña "tremendamente polarizada e estatalizada" e á que "se lle quería dar carácter de reválida entre PP e PSOE", pero na que os galegos "colleron con orgullo a papeleta do BNG, que defenderá Galicia nos grandes debates que lle afectan".

A líder da formación nacionalista tamén puxo as vistas nas eleccións autonómicas previstas para o próximo ano, nas que o BNG aspira a ser "decisivo" para ter "un país no que non goberne o PP".