BNG urge test masivos a todo A Coruña y PSdeG denuncia baja "capacidad de detección"

Elha vuelto a exigir este jueves que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) realicea toda la población en el área sanitaria deal considerar que las medidas anunciadas por la Xunta son "a medio plazo" y elha denunciado que en Galicia la "capacidad de detección" es "la mitad" de la media nacional.En declaraciones a los medios en los pasillos del, en donde este jueves se han constituido las comisiones para la próxima legislatura, la líder del BNG,, ha mostrado su preocupación por la situación epidemiológica de Galicia."O que vemos é que cada día hai máis casos, hai máis de 1.600 persoas recoñecidas coa COVID-19 e máis do 60% concéntranse na área da Coruña", ha manifestado Pontón, que ha considerado que estos datos deben llevar a "unha reflexión" al Gobierno de la Xunta. "É evidente que as medidas que se están tomando non son o suficientemente contundentes como para paralizar a cadea de contaxios", ha indicado.Así, ha criticado que las pruebasanunciadas por el Gobierno gallego para esta zona vayan a "desarrollarse" en "más de un mes". "Estamos hablando de una medida a medio plazo, no a corto plazo, para contener la expansión del virus y, sobre todo, en una área como la de A Coruña, donde la Xunta reconoce que hay", ha censurado."Por lo tanto, reclamamos a la Administración autonómica que se realicen de forma masiva y rápida test al conjunto de la población en el área de A Coruña", ha reivindicado Pontón, que ha pedido también "". "Si ya tenemos transmisión comunitaria es porque no había rastreadores suficientes", ha apuntado.. También en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, el vicesecretario xeral del PSdeG y viceportavoz Parlamentario,, ha censurado que la Gobierno gallego siga sin informar de la "cifra de rastreadores".Así, tras asegurar que la cifra de "6.000" dada por la Xunta "no se corresponde ni por asomo con la realidad", ha sostenido que al PSdeG le "consta" que "hay 20 rastreadores". Además, ha advertido de que, según el último informe del, la capacidad de detección de Galicia es "la mitad" de la media nacional."Tenemos que estar a la altura y, sobre todo, no se puede practicar la opacidad con la información. Necesitamos disponer de esa información y no queremos que se nos mienta con falsas cifras sobre el número de rastreadores", ha apuntado.