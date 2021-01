O portavoz do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Congreso, Néstor Rego, lamentou que o Goberno español dera "o visto e prace" ao acordo que, no marco das negociacións do Brexit, establecerá a actividade pesqueira dos países comunitarios en augas británicas tras a marcha do Reino Unido da Unión Europea, e que, para o BNG, "poñerá en risco o futuro dun sector básico para Galicia", ao reducir as cotas de pesca.

Néstor Rego destacou que o acordo aprobado o 24 de decembro permite unha redución do 25% das cotas de pesca nos caladoiros británicos, o que supoñerá "un golpe máis" para o sector pesqueiro galego.

O portavoz do grupo nacionalista ha sinalado que o Brexit era "a oportunidade perfecta" para reformar os criterios de repartición das cotas pesqueiras e revisar o principio de estabilidade relativa, "que non permite unha repartición equitativa e axustada ás capacidades produtivas de cada país". "Desde a entrada do Estado español na Unión Europea, a asignación de cotas foi insuficiente para a frota galega", sinalou Rego.

Neste sentido, o BNG pediu que se recoñeza Galicia como Zona Altamente Dependente da Pesca, que facilitaría o acceso a cotas e ao financiamento da actividade produtiva. A formación nacionalista ha explicado que esta categoría identificaría a Galicia como unha poboación onde a contribución do sector pesqueiro é tal que dificultades no mesmo "deteriorarían seriamente o tecido socioeconómico" da rexión.

Ademais, o partido nacionalista pediulle ao Goberno central que defenda "adecuadamente" os intereses de Galicia e que estes "non se utilicen como moeda de cambio". Para iso, Rego fixo fincapé na necesidade de asegurar a capacidade de decisión da comunidade, "que debe ter voz propia", para o que reclamou que sexa Galicia "directamente" a que negocie cuestións de "especial relevancia" para a súa economía, como os acordos en materia de pesca.