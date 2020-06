O BNG sitúa a ciencia e a investigación como "prioridade de país"

A portavoz nacional e candidata á presidencia da Xunta do BNG, Ana Pontón, defendeu este martes a ciencia e a investigación como unha prioridade de país e comprometeuse a duplicar o investimento en I+D+i ao longo da lexislatura até alcanzar polo menos un 2,5 % do PIB.

A crise da Covid-19 puxo en evidencia o importante da ciencia de face ao futuro tanto para salvar vidas, poder responder a unha pandemia e desenvolver medicamentos como para xerar emprego e orientarnos cara a unha economía do coñecemento, apuntou Pontón en declaracións á prensa.

Así o manifestou tras unha visita ao Centro de Investigación en Medicamento Molecular e Enfermidades Crónicas da Universidade de Santiago de Compostela (Cimus) acompañada do seu director, Carlos Diéguez, o vicerreitor de investigación da USC, Vicente Pérez, e investigadores como Mabel Louza, José Manuel Castro Tubío e Rubén Nogueiras.

"Por que non unha vacina para o Covid-19 feita desde Galicia?", reflexionou Pontón, quen se comprometeu a facer da ciencia a clave de bóveda sobre a que asentar a reactivación da economía galega, para o que son necesarios máis recursos.

En paralelo ao seu compromiso de destinar o 2,5 % do PIB a I+D+i, a candidata do BNG tamén avanzou que destinaría un 3 % dos orzamentos da Xunta de Galicia á ciencia e que reclamaría que fose a comunidade a que xestionase todos os fondos estatais e europeos destinado para ese efecto que correspondan.

Así mesmo, o outro alicerce para reforzar a ciencia e a investigación pasaría por acabar coa precariedade desenvolvendo un estatuto dos investigadores para que haxa unha carreira profesional definida, o que permitiría captar e reter talento, á vez que poría en marcha un plan para retornar o talento que emigrou ao longo destes anos.

Os nosos investigadores están a demostrar o seu amor pola ciencia, pero do amor non se vive, proseguiu Pontón, quen tamén propuxo crear un instituto galego de investigación, o Innogal, baseándose no exemplo de éxito da Institución Catalá de Investigación e Estudos Avanzados (Icrea) ou o Ikerbasque.

Por último, a líder nacionalista ha destacado que a ciencia necesita unha perspectiva de xénero e que ninguén poña obstáculos ao papel das mulleres neste ámbito, polo que unha das liñas nas que se traballaría é o fomento das vocacións científicas entre as mulleres.