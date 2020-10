El BNG exigió este jueves una inyección inmediata de 200 millones de euros en el sistema sanitario gallego para reforzar con un plan de choque la atención primaria, cuyos problemas se han visto agravados por la pandemia, y para reactivar la asistencia médica presencial.

En el marco de un acto simbólico realizado ante el centro de salud Casco Vello de Vigo, la diputada autonómica del Bloque Montse Prado reivindicó la necesidad de aumentar los recursos y el personal del Sergas, tras denunciar que el presupuesto destinado a atención primaria en 2020 "es 140 millones menor que en 2009".

La nacionalista subrayó que la pandemia ha afectado a un sistema sanitario que presentaba "patologías previas" como resultado de "once años de recortes en personal, presupuesto y recursos", que afectaron, en especial, a la atención primaria.

En esa línea, incidió en que la priorización de la asistencia telefónica dificulta el trabajo realizado por los profesionales y afirmó que provoca que enfermedades graves se diagnostiquen en estadios avanzados.

TIEMPOS DE ESPERA. Asimismo, la diputada del BNG aseguró que el tiempo de acceso a citas telefónicas se alarga hasta "dos o tres semanas", un periodo que se incrementa "aun más para las presenciales". Y remarcó que la realización de analíticas o pruebas diagnósticas supone demoras relevantes.

Censuró además que los profesionales sanitarios y administrativos se encuentran "al límite" dado el aumento de llamadas y el hecho de que, además de no incrementarse el personal, no se hayan cubierto ausencias por vacaciones. Así las cosas, Prado llamó a "proteger a los profesionales" para que puedan atender de modo correcto a sus pacientes e incidió en la necesidad de que la atención a personas con covid no vaya en detrimento de la calidad de la asistencia a los demás pacientes.

Para ello, apostó por implementar medidas como el refuerzo del personal sanitario y la atención telefónica, y planteó dotar de psicólogos clínicos y terapeutas ocupacionales los centros de salud. Asimismo, demandó la publicación de las listas de espera.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA. Respecto a la gestión de la pandemia, el Bloque denunció que no se han elaborado planes de contingencia para la segunda ola pese a que próximamente se prevé que tengan lugar contagios por gripe que podrían conllevar una mayor presión sobre la sanidad.

También criticó que no se informe del número de nuevos contagios registrados en cada municipio y acusó al Sergas de "opacidad" en lo que respecta al sistema de rastreo de positivos.