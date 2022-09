BNG y PSdeG urgen a Gobierno y Xunta a recurrir el reglamento de la pesca de fondo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha urgido al Gobierno que recurra el reglamento aprobado por la Comisión Europea, y que entra en vigor a principios de octubre, para evitar que se ponga en marcha el veto a la pesca de arrastre de fondo, que afecta a casi un centenar de zonas de caladeros. Al tiempo, los nacionalistas, que han asumido el escaño rotatorio en el grupo de la ALE-Verdes, ha solicitado una reunión con el comisario europeo del ramo para abordar esta cuestión.

Así, la líder nacionalista Ana Pontón reclama a los ejecutivos central y autonómico, y concretamente a PSOE y PP, que "echen a un lado las peleas" y la "estrategia partidista de echar balones fuera y culpabilizarse mutuamente por el veto a la pesca de fondo" y "se pongan a trabajar" a favor de Galicia para conseguir una propuesta de frente común que defienda a la flota gallega.

"Es un problema de país porque el sector pesquero es estratégico para nuestra economía y porque me preocupa que, mientras hay cientos de puestos de trabajo en juego, los gobiernos central y gallego están tirándose la pelota entre ellos", ha lamentado Pontón.

"Lo que les pide es que abandonen una pelea con la que quieren eludir una responsabilidad que ambos tienen porque es obvio que algo se hizo mal, porque este veto no se fragua de un día para otro", ha advertido la líder nacionalista, una idea en la que también hizo hincapié Ana Miranda, quien ha acusado a la Comisión Europea de "prevaricar" porque, dijo, no elaboró el informe socioeconómico preceptivo antes de adoptar el reglamento actual.

"GALICIA NO ES NADA SIN SUS PESCADORES"

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha instado este miércoles al Gobierno a que pelee "jurídica y políticamente" para lograr la suspensión de la aplicación del nuevo reglamento europeo de pesca de arrastre de fondo, por lo que también ha solicitado a la Xunta de Galicia que defienda la misma postura.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi), Formoso ha exigido al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, que "coja un avión y vaya a Bruselas a ver a la presidenta de la Comisión Europea", que es del PP Europeo, para reclamarle estas medidas.

"O defiendes Galicia o defiendes las siglas partidistas", ha reivindicado el secretario xeral de los socialistas gallegos, subrayando que no exige "resultados" a Rueda, ya que "no depende de él".

"Sabemos que Rueda defiende la pesca en Galicia como nosotros, pero hay que demostrarlo haciendo el esfuerzo aunque incomode a sus compañeros en Europa", ha añadido Formoso.

El socialista ha destacado que Galicia "no es nada sin sus pescadores, sin su sector pesquero", insistiendo en el compromiso del PSdeG con el sector y lamentando que la entrada en vigor de esta norma supondría "un impacto socioeconómico en un sector estratégico".

LA XUNTA CONFÍA EN QUE EL GOBIERNO CENTRAL RECURRA

Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha insistido en que confía en que el Gobierno central recurra el reglamento del veto a la pesca de fondo en casi un centenar de áreas de aguas comunitarias. "Si fue valiente para votar en contra de esta propuesta de reglamento en su momento, allá por el mes de junio, que lo sea también ahora y que presente este recurso", ha explicado, en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según Quintana, la Xunta espera que en el encuentro que se celebra este miércoles entre la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Alicia Villauriz, y el sector pesquero afectado "tomen la decisión de recurrir ese reglamento".

Además, ha recordado que, en la reunión presidida por el titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, el martes con representantes del sector y con asesorías jurídicas para analizar "las vías de poder recurrir esta locura", llegaron a la conclusión de que este reglamento "solamente pueden recurrirlo" los propios armadores a título individual o el Gobierno central, como estado miembro de la UE.

Además, la titular do Mar, que ha considerado que se trata de un documento elaborado de "manera precipitada", ha reiterado que el presidente gallego se ha puesto "a disposición" del Gobierno central para "ayudar en la elaboración de ese recurso y facilitarle datos, argumentos, consejos y todo lo que sea preciso".

La conselleira do Mar ha lamentado que si no se consigue la suspensión cautelar "el día 9 de octubre se puede dar situación de conflicto entre flotas" debido a que se producirá un desplazamiento de las embarcaciones de las aguas prohibidas a otras zonas "con la imposibilidad de largar todos los aparejos". Ha planteado, además, su preocupación por la posibilidad de que existan "situaciones de abordaje" y también porque algún patrón de pesca "no sea capaz de interpretar las coordenadas que vienen en el decreto". "Parece ser que no están muy bien ubicadas las cuadrículas refenciadas en el anexo del reglamento", ha puntualizado.