La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, han considerado este lunes que pese a que la situación sanitaria esté mejorando en Galicia es importante mantener las restricciones hasta que sea necesario.

Pontón ha señalado que aunque se esté produciendo una "ralentización de los contagios, no podemos decir que estamos al final de la tercera ola" porque todavía se están registrando cifras alarmantes.

Por tanto, es importante "no precipitarse y no bajar la guardia" ya que las cifras "no nos permiten dar por controlada esta tercera ola" y, por tanto, se debe continuar haciendo "un esfuerzo como sociedad para proteger la salud" de los ciudadanos y continuar con las restricciones.

"En este momento es importante no precipitarse y no cometer los mismos errores en la gestión de la covid", máxime después de comprobar el "tremendo error" que supuso el intento de "salvar la Navidad" cuando la prioridad debería haber sido "salvar vidas", ha dicho.

En este contexto, la nacionalista ha pedido a los gestores de la administración gallega que "no quieran acelerar de forma inoportuna" el alivio de las restricciones "para salvar la Semana Santa".

Al respecto, desde el BNG han señalado que aunque para poner fin a la ola de contagios y evitar el repunte de los mismos "es importante el comportamiento individual", también es imprescindible contar con una buena estrategia a nivel autonómico.

En este sentido, ha urgido el refuerzo de la la atención primaria y la hospitalaria puesto que el personal sanitario se encuentra "exhausto, doblando y triplicando turnos", así como poner en marcha un plan de contingencia para las "dolencias no covid" porque también es "importante atender" a otro tipo de enfermedades para conseguir que no se produzca un deterioro en la salud de la población gallega.

En la misma línea, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, también ha defendido "mantener restricciones" el tiempo que "sea necesario" porque actualmente la situación sanitaria "sigue siendo muy preocupante" con un "altísimo" nivel de ocupación en los hospitales.

A su juicio, en Galicia "tenemos que estar a la altura y mantener el nivel de restricciones a lo largo de las próximas semanas", pese a que son "muy restrictivas" para frenar los contagios derivados de las fiestas navideñas y, así, evitar un "confinamiento absoluto".

Con todo, para el líder socialista es muy importante fortalecer los servicios sanitarios y sociales de forma que ha pedido intensificar el servicio de ayuda en el hogar (SAF) para el que ha pedido al Gobierno gallego una mayor financiación porque por el momento "la Xunta dispone pero no presupuesta".

Ha recordado que su grupo llevó al Parlamento una propuesta para que "se financiase el SAF por parte de la Xunta, que es quien tiene la competencia y que se eliminase el copago" para atender a "tantos mayores que no están en residencias y que necesitan ayuda", ha asegurado.