O BNG propón cinco impostos na súa emenda as contas das Xunta

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará, na súa emenda á totalidade dos orzamentos da Xunta para 2019, unha alternativa ás contas autonómicas que incumben a cinco impostos, entre eles, un de nova creación para as bebidas con exceso de azucre. Con esta modificación que propoñen os nacionalistas galegos, recadaríanse 200 millóns de euros.

A proposta foi presentada pola deputada do BNG Noa Presas en rolda de prensa, na que tamén estivo o seu compañeiro Luís Bará, para denunciar o "pelotazo" que, segundo dixo, recolle a coñecida como Lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta e que se refire á modificación do plan xeral de Mos para a construción da cidade deportiva do Celta e "un centro comercial", con "intereses" puramente "privados".

Sobre os impostos, Noa Presas explicou que é unha fórmula para "unha Galicia do século XXI, que non pode seguir co mesmo marco fiscal". "Suporía máis recursos", explicou, antes de detallar, en primeiro lugar, que habería que implantar unha "progresividad real" e "suprimir as modificacións regresivas" do imposto de sucesións, co cal se recadarían 100 millóns de euros.

Ademais, o BNG propón recadar 30 millóns de euros cun imposto ás grandes superficies comerciais e 11 millóns de euros cun imposto para as bebidas con exceso de azucre, o cal, ademais do impacto directo, "tería repercusións moi importantes" no ámbito sanitario e saúde da xente.

Os nacionalistas tamén propoñen crear un novo imposto para os servizos e comunicacións electrónicas, co que se alcanzarían os 5 millóns de euros. Sería, explicou Presas, un "canon para as operadoras de telefonía", que "non" se podería repercutir no usuario, e tería un carácter "finalista".

Respecto diso, a deputada do BNG subliñou que xa existe noutros países de Europa e destacou que se podería utilizar para potenciar o audiovisual, como "é unha das demandas das asociacións galegas ligadas a este sector".

O cuarto dos impostos sería sobre as vivendas baleiras, destinado unicamente a persoas xurídicas e non físicas. Pasados dous anos sen empregar a vivenda, gravaríase e, dixo, isto permitiría recadar 36 millóns de euros.

Noa Presas xustificou este imposto sobre a base de que "a principal inmobiliaria" neste país son "os fondos voitres" e ante un "parque moi limitado", búscase que "non se apoderen do mercado".

Finalmente, o quinto gravame imporíase ás eléctricas polo impacto social e ambiental das redes de alta tensión ao longo da xeografía galega. Noa Presas recoñeceu que se está levando a cabo un enterramento destas liñas, pero advertiu de que estas actuacións "están a ir con moita lentitude", polo que este imposto "incentivaría a súa ocultación" e serviría para "obter recursos económicos" mentres.

LEI DE ACOMPAÑAMENTO. Pola súa banda, Luís Bará denunciou que unha das modificacións que fai a Lei de acompañamento está "feita a medida dos intereses de negocios especulativos", unha "auténtica cacicada" no sur da provincia de Pontevedra "en favor dos intereses privados".

Trátase, dixo, da cidade deportiva para o Celta, que é "unha SA", en Mos. "Unha macro negocio que se pretende instalar na área de Vigo desta forma", engadiu, cunha declaración de interese xeral para unha obra que, agregou, leva aparellado un centro comercial.

Neste sentido, Bará observou que este tipo de infraestrutura non se pode considerar de interese xeral, como si o é, engadiu, un hospital ou un centro educativo. Son, explicou, 240.000 metros cadrados con 120.000 de superficie construída conectado coas principais vías de comunicación (como a A-55 e a AG-57). "Non vemos por ningún lado o interese público nun proxecto privado, o Celta é unha SA, e pode ser de capital catarí ou chinés" nuns anos", sinalou.

O deputado nacionalista incidiu en que detrás deste proxecto hai "unha operación especulativa, un macrocentro comercial dun deses grandes grupos de capital especulativo que levan tempo querendo situarse na área de Vigo".

Bará remarcou que a operación semella un "dereito de pernada medieval aplicado ao século XXI". "Unha enorme volta atrás en materia urbanística", sentenciou.