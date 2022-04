El BNG presenta "un plan de país" para el futuro del rural gallego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este sábado un "plan de país" para el futuro del rural, con una "política de discriminación positiva dos servizos públicos", que además genere riqueza y sea "sostible".

Pontón ha inaugurado este sábado la jornada Por un rural vivo, en la que ha señalado que "todos los países avanzados tienen un rural fuerte y productivo que garantiza la soberanía alimentaria, crea riqueza, es sostenible en el medio ambiente y proporciona servicios de calidad".

"Este es el espacio rural que defiende el BNG, porque tenemos muy claro que es una parte estratégica e imprescindible para una Galicia con futuro", ha declarado la líder del Bloque, que ha avanzado que es necesario "rescatar el campo" del abandono que dejan las políticas del PP.

Según Pontón, la Galicia rural está formada por 263 municipios y ocupa el 90% del territorio, por lo que es urgente "rescatar lo rural del abandono, la improductividad y la despoblación".

"Tenemos que rescatar lo rural de la muerte lenta que suponen las políticas del PP", ha expresado la dirigente, que ha criticado que en 2021 se quedara sin ejecutar el 21% del presupuesto en este sentido y que desde 2009 la inversión en mejora y revitalización del medio rural se redujera en 1.412 millones de euros.

El Plan Estratégico del BNG para rescatar el campo está estructurado en diez líneas de actuación y una de las principales es la discriminación positiva en los servicios públicos, con medidas como mantener las escuelas unitarias, dotar de pediatría a todos los centros de salud, revertir los recortes sanitarios en las zonas rurales, garantizar los servicios bancarios y reforzar todos los servicios sociales.

La segunda línea estratégica, tal y como ha explicado Pontón, tiene como objetivo fundamental "conseguir un territorio rural productivo, que proporcione alimentos de calidade e permita a soberanía alimentaria".

Para ello, incluye en el plan de rescate la movilización de tierras agrícolas abandonadas, en concreto unas 100.000 hectáreas en diez años, además de recuperar para uso agrícola los terrenos forestados ilegalmente.

Dentro de este compromiso, el BNG busca promover la producción hortofrutícola y la agroecología, superando la visión reduccionista del monocultivo de eucalipto.

También consideran necesarias medidas relacionadas con la comercialización, como la puesta en marcha de centros regionales de envasado y etiquetado destinados a facilitar la comercialización de la producción de kilómetro cero; o la creación de una plataforma de comercialización online público-privada, un "Amazon á galega" de productos frescos y transformados de origen agrícola.

Desde el BNG además apuestan por la dotación de infraestructuras, la digitalización del medio rural y la difusión de las nuevas tecnologías, la mejora de las comunicaciones para asegurar la movilidad del siglo XXI, potenciar el transporte público y apostar por el tren como conexión de transporte también en el interior de Galicia.

Otras medidas son "lograr ingresos justos y dignos para los productores, estableciendo en la Ley de la Cadena Alimentaria un mecanismo de fijación de precios que imposibilite vender a pérdida"; políticas de igualdad para empoderar a las mujeres del rural; "rexuvencer o campo" y facilitar el "relevo generacional"; la creación de una empresa láctea público-privada con participación de pequeños productores y cooperativas para la transformación de la leche en productos de alto valor agregado; o "vincular as ayudas da PAC á produción e non á superficie, para evitar o perxuízo do sector agrario galego".

"Galicia ten un territorio rural cun potencial inmenso, pero precisa un goberno que valore toda esa riqueza, un goberno que traballe polo rural. Esa é a aposta do BNG", ha señalado Pontón.