O BNG presenta un grupo parlamentario que traballará para "dar solucións aos galegos"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuniu este martes aos integrantes do futuro grupo parlamentario –composto por 19 representantes incluída ela– para activar a actividade días antes de que se constitúa o novo hemiciclo galego –o próximo 7 de agosto–. Así, presidiu a primeira reunión na que, como prioridades de traballo, estableceuse a recuperación económica e social, que se resumen nunha idea: "Darlle solucións aos galegos".

Pontón, que se colocou como a primeira muller líder da oposición na historia do Parlamento autonómico tras os resultados do 12 de xullo, destacou que o grupo do BNG está formado na súa maioría por mulleres, unha lexislatura máis, e representa xunto ao seu liderado "un símbolo da ambición por construír un país feminista con igualdade real", segundo destacan os nacionalistas.

COMISIÓNS DE INVESTIGACIONES.​ O BNG terá, por primeira vez en décadas, prerrogativas parlamentarias que lle permiten realizar o seu labor de oposición en solitario, como solicitar comparecencias do presidente da Xunta ou de calquera membro do seu goberno, pedir a celebración dun pleno e instar á constitución de comisións non permanentes e de investigación.

Con todo, para a creación dunha comisión de investigación de forma automática –á que ten dereito a oposición sobre o tema que queira tras unha das últimas reformas do regulamento do Parlamento–, o BNG terá que poñerse de acordo co PSOE, xa que son necesarios ou 25 deputados do mesmo grupo –aos que non chega– ou dúas quintas partes da cámara –en caso de ser dous grupos–, é dicir, a firma de 30 parlamentarios.

Na lexislatura pasada creouse unha comisión de investigación a pedimento dos grupos da oposición para abordar "as consecuencias dos recortes e privatizacións no sistema sanitario" e, en concreto, o falecemento dun paciente no PAC da Estrada.

FOLLA DE ROTEIRO DO BNG. En declaracións aos medios este martes, Pontón explicou as prioridades do grupo para a Lexislatura que levará a cabo "desde o rigor e desde o entusiasmo", nun momento no que, dixo, a política "ten que estar á altura". Por iso, a prioridade será "levantar Galicia" no sanitario e o económico.

A formación nacionalista propón un plan de reforzo da atención primaria, con máis recursos e máis persoal, teniendo en cuenta o papel "crave" que ten que xogar na loita contra os rebrotes do coronavirus.

"Hai que dotar de medios á sanidade pública para poder facer o rastrexo de casos porque estamos a ver que os rebrotes son unha realidade que vai máis aló e temos que ter medios", aseverou, tras volver facer un chamamento á "responsabilidade".

En canto á reactivación económica, Pontón considerou "vital" que Galicia reciba a "parte que lle corresponde" do fondo europeo de rescate Covid-19, dotado de 140.000 millóns de euros, "sen agravios nin discriminacións", e para iso, tendeu a man para "lograr un apoio de país".

"É unha cuestión crucial e temos que ter unha posición de país para afrontar ese debate porque non podemos permitir que nos recorten os fondos de cohesión, os fondos da PAC, os fondos de transición enerxética sen ter ningún tipo de compensación", advertiu.

Para Pontón, é "urxente que haxa unha posición de país que evite calquera tipo de discriminación na distribución deste fondo europeo de rescate". Por este motivo, sostivo que "debemos ter un acordo que nos permita preservar os nosos intereses".

Así, esa prioridade de reconstrución económica pasa por "frear a destrución de emprego", empezando polos postos de traballo en Alcoa-San Cibrao, cunha "nacionalización" na que interveña tanto o Goberno do Estado como a Xunta, que lle permita á comarca da Mariña "encarar con tranquilidade o seu futuro".

"O que non se pode é repetir o desastre da Coruña", subliñou Pontón, en relación á venda e revenda da antiga planta de Alcoa "sen garantía ningunha de mantemento da produción e do emprego". Esta nacionalización debe ir acompañada, dixo, dunha tarifa eléctrica galega que poña fin ao espolio enerxético".

MAN TENDIDA. Ademais, entre as propostas económicas, o BNG aposta por poñer en marcha un plan de rescate do sector do comercio e do sector servizos ligado á hostalería e ao turismo, polo que "o seu enorme impacto no emprego, nun contexto no que xa fai miles de persoas en Erte".

"O BNG vai facer unha oposición rigorosa, a pé de rúa, porque é máis importante que nunca que a política estea á altura do momento, imos poñer as nosas ideas ao servizo do país e dependerá da maioría (do PP) aceptar a man tendida e orientar a política económica e social". "Estamos ao dispor dos galegos", sentenciou.