O BNG aceptaría reducir a campaña a 10 días se hai debate a dobre volta

O BNG aceptaría reducir a campaña das autonómicas do 12 de xullo se existe un acordo entre as forzas para a celebración dun debate a dobre volta entre os candidatos dos principais partidos en liza retransmitido pola CRTVG, que así mesmo tería que realizar un plan de cobertura "acorde á importancia" do proceso e no que se aumente o tempo dedicado á información electoral.

Ademais, segundo expuxo nunha rolda de prensa telemática celebrada este martes a líder frontista e candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, o posible acordo tamén pasa por que a TVG "deixe de retransmitir os mitins encubertos" do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, e que as candidadaturas pacten agrupar a correspondencia electoral nun só envío, o que suporía "un importante aforro" económico.

Sobre isto último, Pontón lembrou que se trata dunha proposta lanzada hai unha semana e que non atopou resposta por parte do PP. "Fálase moito da duración da campaña. Pero o PP apenas pode ocultar que quere unha campaña en sordina, silenciada", asegurou a portavoz nacional do Bloque, que avanzou que trasladará nas próximas horas a súa proposición para reducir a campaña ao resto de forzas políticas.

Unha proposición que, como detallou, pon o foco sobre o papel da Corporación Radio Televisión de Galicia durante a campaña, na que, ademais do citado debate a dobre volta entre os cabeza de lista das principais forzas políticas, tamén debería realizar un plan de cobertura informativa "acorde á importancia do proceso".

Após afirmar que a TVG actúa como "unha canle de propaganda" do PP e que emitiu "unha trintena de mitins encubertos" de Núñez Feijóo desde o inicio da crise do coronavirus, Pontón dirixiuse ao PP para sinalar que a "finalidade" dunha campaña "non é ver quen suma máis actos" senón "incentivar unha participación masiva" nas eleccións e "favorecer o debate e contraste de ideas" entre as diferentes opcións políticas.

Neste sentido, recoñeceu que o Bloque traballa na "redefinición" da súa campaña a desenvolver para "poder conciliar" as medidas de seguridade co "obxectivo" de explicar o proxecto da fronte nacionalista ao conxunto dos galegos.

PROPOSTA DE CAMPAÑA. Así as cousas, a proposición do BNG para deixar a campaña en dez días –a Lei electoral estipula 15 xornadas– pasa por reforzar o papel do ente público, que ofrecería un debate a dobre volta entre a cabeza de lista, ademais de entrevistas aos candidatos á Presidencia en horario de máxima audiencia.

Pontón apuntou que, na actualidade, o Telexornal da TVG decida "só cinco minutos" da hora que dura en pantalla este espazo a ofrecer información sobre as distintas forzas políticas a pouco máis dun mes para a cita coas urnas.

A continuación, censurou que ao BNG corresponderíanlle "aproximadamente 28 segundos" de información electoral durante a campaña, polo que consideran preciso aumentar o espazo dedicado nos medios públicos a un "proceso tan importante" como as eleccións galegas do 12 de xullo.

Ademais de incidir en que a CRTVG debe informar con "neutralidade" e non exercer de instrumento "de propaganda" do Goberno galego, Pontón subliñou a proposta de realizar un "mailing conxunto" de todas as candidaturas, o que suporía "un importante aforro de recursos públicos".

LEMA DE CAMPAÑA. Todo iso tivo lugar na presentación da lema de campaña do Bloque, que volve salientar, como no elixido para a frustrada cita electoral de abril, a A de presidenta no deseño do slogan: Por unha nova GALIZA.

Segundo o exposto por Pontón, a formación que encabeza aposta de novo por "as ideas forza" de que "o cambio galego é máis urxente que nunca" e pode alcanzarse "se se aposta polo BNG".

Esas "ideas forza" residen en crer "nunha nova Galicia que confía en si mesma, na súa xente e no seu potencial para a reconstrución social e económica do país"; na soberanía e "algo tan simple como que o país se goberne desde aquí"; e, por último, na aposta por "un cambio real e galego" a través de "un goberno forte que actúa sen complexos e sen subordinación".

Unha A maiúscula volve sobresaír –tamén o facía na lema elixido para a campaña de abril– no slogan electoral do BNG. Unha A, ademais da inicial de Ana Pontón, de "Galicia, de feminista e de próspera". "Unha A de presidenta", aseverou a líder do Bloque.

"Saímos a gañar o partido enteiro. E iso significa conseguir unha alternativa á maioría absolutísima do PP", remarcou Pontón, que manifestou a súa vontade de "ser a presidenta dun goberno galego que poña en marcha novas alternativas" para os problemas de Galicia.