Denuncian que algunas compañías aéreas no aceptan test de antígenos en gallego

El BNG y Galicia en Común Podemos han denunciado en el Congreso los problemas existentes para volar desde los aeropuertos gallegos ya que los servicios de compañías aéreas no han dado por válidos los test de antígenos redactados en gallego, algo que ven como una "vulneración" del idioma.

La normativa actual exige que, para poder viajar a lugares como el Reino Unido, debe presentarse un test de antígenos con resultado negativo pero las compañías, como Vueling o Ryanair, no aceptan los certificados redactados en gallego por lo que ambos partidos han presentado preguntas al respecto para su respuesta en la Cámara Baja,

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado al Gobierno del Estado la vulneración de derechos lingüísticos que sufrieron "cientos de personas" en el aeropuerto de Rosalía de Castro-Santiago de Compostela a las que se les prohibió volar al entender que el test no era valido redactado en gallego.

La formación nacionalista reclama al Ejecutivo central que emprenda acciones para impedir que las compañías aéreas discriminen a las personas gallegohablantes e intermedie para conseguir el reconocimiento del gallego a nivel internacional.

Rego ha remarcado que la negativa a aceptar el documento en que se recogen las pruebas practicadas por estar en otra lengua oficial distinta al español supone un grave perjuicio al implicar que las personas afectadas "pierdan su billete de avión por no poder embarcar en el vuelo planificado e, incluso, las compañías se niegan a reembolsar el precio del billete al pasajero".

Además, ha señalado el nacionalista, "esta actuación también está provocando un grave perjuicio para muchas personas, dificultando la reincorporación al trabajo o a los estudios".

En la misma línea el líder de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que esta decisión es "una absoluta vulneración del derecho lingüístico de los gallegos".

"Nos sorprende que algunos países no acepten que existen lenguas cooficiales", ha incidido el diputado, que no ve "lógico" que haya viajeros a los que no se les permita el embarque por contar con un documento en gallego.

"Es nuestra lengua y tenemos derecho a hacer uso de ella", ha zanjado.